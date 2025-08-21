'이걸 살았다고?' 완벽한 태그아웃 타이밍, 죽다 살아난 양의지가 양팔을…

|
|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] 모두가 아웃이라고 생각했던 순간 3루 주자 양의지는 슬라이딩조차 하지 않고 성큼성큼 내달려 득점에 성공했다.
두산 베어스 주장 양의지가 경기 초반 센스 넘치는 주루 플레이로 모두를 놀라게 만들었다. 20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 선발 조동욱 상대 유독 강했던 두산 양의지는 두 타석 연속 볼넷 출루했다.
한화 조동욱 상대 4타수 2안타(2홈런)로 강했던 두산 양의지는 경기 초반 힘들이지 않고 1루 베이스를 밟았다. 상대가 승부를 피하자 두 차례 연속 볼넷 출루한 양의지는 이어진 경기에서 센스 넘치는 주루 플레이로 모두를 깜짝 놀라게 했다.
3회초 무사 1,2루 안재석의 잘 맞은 타구가 한화 유격수 하주석의 글러브 속으로 빨려 들어가자 1루 주자 양의지는 급하게 1루로 다시 귀루했다. 간발의 차이로 세이프. 1루수 김인환의 발이 베이스에서 떨어지지 않았다면 아웃이었다.
|
타석에 있던 김민석은 간신히 몸쪽 깊게 들어온 변화구를 피했다. 반대로 포수 최재훈은 몸을 던져 폭투를 막아냈다. 최재훈 몸에 맞고 타구가 옆으로 튄 사이 3루 주자 양의지는 성큼성큼 달리기 시작했다.
|
주심의 아웃 선언에 양의지는 태그가 이뤄지지 않고 발이 먼저 베이스를 밟았다고 강하게 어필하며 비디오 판독을 요청했다. 더그아웃에 들어와 목을 축이며 전광판을 지켜보고 있던 양의지는 세이프가 맞다는 제스처를 연신 취했다.
|
|
의도하지 않았지만, 완벽한 아웃 타이밍에서 살아난 양의지는 남다른 주루 센스로 달아나는 득점을 올리는 데 성공했다. 양의지 곁에서 비디오 판독을 지켜보던 케이브는 세이프를 확인한 뒤 양의지 등을 두들기며 더 기뻐했다.
|
|
|