'이걸 살았다고?' 완벽한 태그아웃 타이밍, 죽다 살아난 양의지가 양팔을 자신 있게 벌렸다

기사입력 2025-08-21 07:46


3루 주자 양의지가 성큼성큼 달려 태그를 피한 뒤 자신 있게 양팔을 벌렸다.

주장 양의지 센스 넘치는 주루 플레이에 케이브는 등짝을 두들기며 환호했다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[대전=스포츠조선 박재만 기자] 모두가 아웃이라고 생각했던 순간 3루 주자 양의지는 슬라이딩조차 하지 않고 성큼성큼 내달려 득점에 성공했다.

먼저 기다리고 있던 한화 김기중은 태그가 먼저 이뤄졌다고 확신했지만 홈 베이스를 밟은 직후 양의지는 주심을 향해 자신 있게 양팔을 벌렸다. 가장 가까이서 지켜봤던 주심은 아웃을 선언했지만 비디오 판독 결과 양의지가 양팔을 자신 있게 벌린 이유가 있었다.

두산 베어스 주장 양의지가 경기 초반 센스 넘치는 주루 플레이로 모두를 놀라게 만들었다. 20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 선발 조동욱 상대 유독 강했던 두산 양의지는 두 타석 연속 볼넷 출루했다.

한화 조동욱 상대 4타수 2안타(2홈런)로 강했던 두산 양의지는 경기 초반 힘들이지 않고 1루 베이스를 밟았다. 상대가 승부를 피하자 두 차례 연속 볼넷 출루한 양의지는 이어진 경기에서 센스 넘치는 주루 플레이로 모두를 깜짝 놀라게 했다.


3회초 무사 1,2루 안재석의 잘 맞은 타구가 한화 유격수 하주석의 글러브 속으로 빨려 들어가자 1루 주자 양의지는 급하게 1루로 다시 귀루했다. 간발의 차이로 세이프. 1루수 김인환의 발이 베이스에서 떨어지지 않았다면 아웃이었다.


직선타 때 급하게 1루로 귀루했던 양의지는 안도의 한숨을 내쉬었다.
죽다 살아난 양의지는 여유를 되찾은 뒤 유격수 하주석을 향해 엄지를 치켜세웠다. 이어진 2사 2,3루 3루 주자는 양의지. 한화 김종수가 두산 김민석과 승부에서 던진 2구째 슬라이더가 폭투로 연결됐다.

타석에 있던 김민석은 간신히 몸쪽 깊게 들어온 변화구를 피했다. 반대로 포수 최재훈은 몸을 던져 폭투를 막아냈다. 최재훈 몸에 맞고 타구가 옆으로 튄 사이 3루 주자 양의지는 성큼성큼 달리기 시작했다.


죽다 살아난 양의지가 여유를 되찾은 뒤 상대 선수 호수비에 엄지를 치켜세웠다.
슬라이딩조차 하지 않고 서서 홈을 향해 들어온 양의지. 미리 베이스 커버에 들어와 기다리고 있던 한화 김종수는 아웃을 확신했다. 완벽한 태그 아웃 타이밍이었다. 이기중 주심이 아웃을 선언하자 양의지는 양팔을 벌리며 세이프를 주장했다.

주심의 아웃 선언에 양의지는 태그가 이뤄지지 않고 발이 먼저 베이스를 밟았다고 강하게 어필하며 비디오 판독을 요청했다. 더그아웃에 들어와 목을 축이며 전광판을 지켜보고 있던 양의지는 세이프가 맞다는 제스처를 연신 취했다.


분명 완벽한 태그아웃 타이밍이었다.

성큼성큼 달려 들어온 양의지를 정확히 태그하지 못한 김종수.
판독 결과 원심을 뒤집고 세이프가 선언되자 양의지는 환호했다. 결과적으로 성큼성큼 달려 들어온 양의지 플레이에 당황한 김종수가 태그를 정확히 하지 못하며 세이프가 됐다.

의도하지 않았지만, 완벽한 아웃 타이밍에서 살아난 양의지는 남다른 주루 센스로 달아나는 득점을 올리는 데 성공했다. 양의지 곁에서 비디오 판독을 지켜보던 케이브는 세이프를 확인한 뒤 양의지 등을 두들기며 더 기뻐했다.


정확히 보니 김종수의 글러브가 양의지 엉덩이를 태그하지 못했다.

세이프를 확신했던 양의지는 양팔을 벌렸다.

남다른 주루 센스로 경기 분위기를 리드한 두산 베어스 주장 양의지.

