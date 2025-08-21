'투구수 84개밖에 안됐는데' 잘 던지던 나균안, 왜 2사 1루에서 바꿨…

|
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "투수교체는 항상 아쉽지. 결과가 좋지 않았다."
71일간 지켜온 톱3의 자리에서도 밀려났다. 롯데는 전날 LG에 3대5로 역전패, SSG에게 3위 자리를 내줬다.
중위권 혈투 덕분에 어떻게든 순위를 유지했지만, 이제 그동안 벌어놓은 것도 다 까먹었다. 20일 기준 KIA 타이거즈-KT 위즈와의 차이는 1경기반, NC 다이노스와는 2경기반, 삼성 라이온즈와는 3경기 차이다.
다음투수 정철원이 도루를 허용하고, 구본혁에게 동점 적시타를 맞은데다 7회에도 신민재 천성호에게 연속 안타로 1사 1,3루를 허용했다. 오스틴의 희생플라이가 결승점이었다.
이에 대해 김태형 감독은 "결과론이지만 참 아쉽다. 오지환이랑 승부를 했어야하는데"라며 "도루를 걱정해서 교체했다. 정철원이 견제도 좋고, 퀵모션도 빠르다. 결과는 좋지 않았다"고 설명했다.
"9월이 되면 경기가 띄엄띄엄 열리니까, 4인 로테이션이면 충분할 것 같다. 이민석은 9월에는 불펜으로 생각중이다."
