'굳어지는 FA 삼수', 2000억 호가하던 시절 다시 오려나? 김하성 …

[스포츠조선 노재형 기자]일어서려는데 부상이 자꾸 발목을 잡는다.
현지 매체 탬파베이타임스는 '오늘 유격수로 출전 예정이었던 김하성이 경기 전 아래 허리에 뻐근함을 느껴 라인업에서 제외됐다. 구단은 경과를 지켜봐야 하는 상태(day-to-day)라고 설명했다'며 '김하성이 허리 통증을 호소한 것은 지난달 5일 탬파베이 시즌 데뷔전 이후 두 번째'라고 전했다.
김하성은 지난달 22일 시카고 화이트삭스전에서 경기 도중 허리에 이상이 생겨 교체된 적이 있다. 좀처럼 호전되지 않자 결국 IL에 올라 열흘을 쉰 뒤 8월 2일 복귀했다.
이에 따라 지난 겨울 '1+1년' 2900만달러에 FA 계약을 한 김하성은 내년에도 탬파베이에서 뛸 가능성이 점점 커지고 있다. 김하성은 내년 시즌을 1600만달러의 선수 옵션으로 설정해 올해 만족스러운 성적을 낼 경우 다시 FA 시장에 나갈 계획이었지만, 사실상 틀어졌다고 봐야 한다.
이날 현재 김하성은 24경기에서 타율 0.214(84타수 18안타), 2홈런, 5타점, 5득점, 8볼넷, 23삼진, 6도루, OPS 0.611을 기록하고 있다. 남은 정규시즌 40일 동안 최선의 활약을 펼친다고 해도 선수 옵션을 포기할 가능성은 높지 않다. 결국 'FA 3수'로 가야 하는 처지다.
그러나 김하성에 장기계약을 제안하는 팀은 나타나지 않았고, '2025년 1300만달러+2026년 1600만달러 선수옵션'을 제안한 탬파베이의 손을 잡고 결국 FA 재수를 결심했다.
그러나 올시즌 5월 복귀가 점쳐졌던 그는 더딘 회복으로 인해 7월 초가 돼서야 시즌 첫 경기를 치를 수 있었다. 설성가상으로 잦은 부상, 특히 허리 부상이 방해를 놓는다.
현지 매체 디 애슬레틱은 지난해 1월 김하성의 가치를 7년 1억3000만~1억5000만달러(약 2097억원)로 매기며 샌디에이고 구단에 연장계약을 권유한 바 있다. 이제는 그런 평가를 받기는 힘들어졌다. 김하성은 오는 10월이면 만 30세다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com