하.. 올해는 쉬려 했더니 → 답답해서 내가 간다! 미라클 두산의 '가을…

|
|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 파죽의 7연승을 질주했다. 한화 이글스는 5연패를 당했다. KIA와 KT가 지고 있어서 이대로 끝나면 두산과의 승차가 3경기로 줄어든다. 9위임에도 가을야구 희망의 불씨를 살렸다.
앞서 6회말 수비부터 좋은 분위기가 형성됐다. 두산이 무사 3루 위기를 극복하면서 찬스로 전환한 것이다.
2-2로 맞선 6회말 두산 선발 잭로그가 선두타자 노시환에게 3루타를 맞았다. 잭로그는 채은성을 우익수 뜬공 처리했다. 비거리가 짧은 데다가 무사였기 때문에 3루 주자 노시환이 그대로 있었다. 잭로그는 하주석을 1루 땅볼로 잡았다. 최재훈을 몸에 맞는 공으로 내보냈지만 이원석에게 삼진을 빼앗아 불을 껐다.
무사 만루에서 박계범이 류현진의 초구를 때려 좌측 담장을 넘겼다. 순식간에 6-2로 달아나는 만루 홈런을 작렬했다. 주전 2루수 오명진의 타격감이 최근 침체였다. 조성환 대행이 박계범 카드를 꺼냈는데 제대로 적중했다.
|
|
|
잭로그가 6이닝 2실점 호투했다. 잭로그는 시즌 8승(8패)을 신고했다.
타선에서는 케이브가 4타수 2안타, 양의지가 3타수 2안타로 힘을 보탰다. 박계범이 만루 홈런 포함 3타수 2안타 5타점 불방망이를 휘둘렀다. 2번에 전진 배치된 강승호도 안타는 하나였지만 홈런으로 장식했다. 4회초 2-1로 앞서가는 솔로 홈런을 때려냈다. 시즌 6호.
두산은 4점 차이로 벌리면서 투수도 다양하게 활용했다. 7회말을 필승조 박치국으로 막은 뒤 8회말은 신인 양재훈에게 맡겼다. 양재훈은 9회까지 마운드에 올라왔다. 양재훈이 1점을 주자 마무리 김택연이 출격해 세이브했다.
한화 선발 류현진은 6이닝 6실점으로 물러났다. 시즌 7패(6승)을 떠안았다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com