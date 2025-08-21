'폰세야 해줘' 패패패패패 한화, '괴물' 류현진도 붕괴! → 결국 최…

스포츠조선

'폰세야 해줘' 패패패패패 한화, '괴물' 류현진도 붕괴! → 결국 최후의 보루까지 왔다

기사입력 2025-08-21 21:24


21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 무사 만루 두산 박계범에게 역전 만루포를 허용한 한화 선발 류현진이 마운드에서 내려오고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 무사 만루 두산 박계범이 역전 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 결국 최후의 보루까지 왔다. 한화 이글스가 류현진 마저 무너지면서 5연패에 빠졌다. 절대 에이스 코디 폰세가 마지막 희망이다.

한화는 21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스와의 경기에서 2대6으로 졌다. 22일 SSG 랜더스전에 출격하는 폰세의 역투를 바라는 수밖에 없다.

꼬일대로 꼬인 경기였다.

한화는 2-2로 맞선 6회말 무사 3루 찬스를 놓치면서 분위기가 이상해졌다.

선두타자 노시환이 우중간을 꿰뚫는 3루타를 치고 나갔다. 하지만 채은성이 우측에 짧은 뜬공, 하주석이 1루 땅볼로 물러났다. 최재훈이 몸에 맞는 공으로 출루해 불씨를 살렸지만 이원석이 삼진을 당했다.

기회 뒤에는 위기였다.

류현진은 6회까지 2실점으로 순항했다. 2-2로 맞선 7회초에도 등판했다.

류현진은 첫 타자 양의지에게 안타를 맞고 불안하게 출발했다. 박준순에게 연속 안타를 맞았다.


여기서 수비 실수까지 나왔다. 무사 1, 2루에서 두산 안재석이 3루 방향으로 번트를 댔다. 투수 류현진과 포수 최재훈이 처리하기 어려운 타구였다. 그런데 3루수 노시환이 나오지 않고 베이스를 지켰다. 3루 앞 내야안타로 기록됐지만 명백한 수비 실수였다.


21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 투수 교체 때 모인 한화 노시환, 심우준, 채은성, 하주석이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/
무사 만루가 됐다. 한화 코칭스태프가 마운드에 올라 흐름을 끊었다.

하지만 류현진은 여기서 초구에 박계범에게 만루 홈런을 맞았다. 순식간에 경기가 두산 쪽으로 넘어갔다.

한화는 7회말과 8회말을 소득 없이 넘겼다.

한화는 9회말이 돼서야 다시 만회점을 얻었다. 8회부터 나온 두산의 세 번째 투수 양재훈에게 1점을 뽑았다. 3-6으로 따라붙자 두산은 마무리 김택연을 꺼냈다. 한화의 추격은 여기까지였다.

한화는 22일부터 다시 안방에서 SSG와 주말 3연전을 펼친다. 1차전 선봉으로 폰세가 나간다. 폰세는 올해 SSG전 3전 전승에 평균자책점 0.41로 극강이다. 폰세가 해줘야 한다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

