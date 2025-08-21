스포츠조선

'공격과 수비가 문제' 한화, '무사 3루'에서 5번 6번이 초구 아웃 → 직후 실책성 수비까지

최종수정 2025-08-22 08:10

'공격과 수비가 문제' 한화, '무사 3루'에서 5번 6번이 초구 아웃 …
21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 투수 교체 때 모인 한화 노시환, 심우준, 채은성, 하주석이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

'공격과 수비가 문제' 한화, '무사 3루'에서 5번 6번이 초구 아웃 …
21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 무사 만루 두산 박계범에게 역전 만루포를 허용한 한화 선발 류현진이 마운드에서 내려오고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 찬스 뒤에는 어김없이 위기였다. 한화 이글스가 충격적인 5연패에 빠졌다.

한화는 21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스와의 경기에서 2대6으로 졌다.

6회말 공격과 7회초 수비가 너무 아쉬웠다. 선발투수 류현진이 호투를 펼치면서 연패 탈출이 눈앞에 보였지만 타선 도움이 부족했다.

2-2로 맞선 6회말 한화는 절호의 기회를 잡았다.

선두타자 노시환이 우중간을 꿰뚫는 3루타를 폭발했다. 내야 땅볼이나 외야플라이만 나와도 1점을 기대할 수 있는 유리한 상황이었다.

두산 선발투수 잭로그도 투구수 80개를 넘겼다. 한계 투구수에 다가가고 있었다. 한화는 5번 채은성 6번 하주석으로 이어지는 중심 타선이었다.

하지만 채은성과 하주석이 모두 초구에 아웃됐다. 분위기가 급속하게 냉각됐다.

채은성은 우익수 뜬공 아웃됐다. 비거리가 짧아서 3루 주자 노시환이 태그업을 시도하기에는 무리였다.


하주석은 1루 땅볼이었다. 1루수가 전진하면서 잡아서 노시환이 홈 승부를 했다면 잡힐 확률이 매우 높았다.

노시환이 3루에 묶인채 아웃카운트 2개가 공 2개로 날아가버렸다.

2사 3루에서 최재훈이 몸에 맞는 공을 얻어내면서 희망을 살렸다.

하지만 2사 1, 3루에서 이원석이 헛스윙 삼진 아웃을 당해 아쉬움을 삼켰다.

여지없이 7회초에 대위기가 찾아왔다.


'공격과 수비가 문제' 한화, '무사 3루'에서 5번 6번이 초구 아웃 …
21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 5연패에 빠진 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

'공격과 수비가 문제' 한화, '무사 3루'에서 5번 6번이 초구 아웃 …
21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 5연패에 빠진 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/
6회까지 잘 던지던 류현진이 선두타자 양의지에게 안타를 맞고 불안하게 출발했다. 박준순에게 연속 안타를 허용했다.

무사 1, 2루에서는 수비까지 도와주지 않았다.

안재석이 번트를 3루쪽으로 댔다. 3루수 노시환이 타구를 처리하지 않고 베이스를 지켰다. 안재석이 1루에 무사히 들어갔다. 내야 안타로 공식 기록됐지만 실책이나 마찬가지였다.

무사 만루에서는 류현진이 결국 박계범에게 홈런을 맞고 무너졌다.

두산 잭로그는 6회말 상황에 대해서 "6회가 오늘 경기에서 가장 중요한 순간인것을 알았다. 무실점으로 막으면 분명 타자들이 흐름을 가져올 수 있을 것이라고 생각했고, 이닝을 마친 순간 나도 모르게 평소보다 큰 액션이 나온 것 같다"고 돌아봤다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 두건 쓰고 다닌 이유 드디어 공개 "이마에 큰 상처 가리려고"

2.

최여진, 새출발 앞두고 ♥남편·제작진 멘붕..결국 "도와주세요"

3.

김준호, 다니엘 헤니와 키스하려는 ♥김지민에 질투 폭발 "습관 똑같아"

4.

고명환, 매니저가 190km 졸음운전 사고→뇌출혈+심장 핏덩이 "죽음 기다렸다"

5.

김재욱, 여동생 암 투병에 눈물 "재발만 세 번째, 육종암→신장에 전이" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

노시환 본헤드 → 류현진, 박계범에게 대충격 만루홈런 꽝! 한화, 7회 충격의 대량실점

2.

'충격' PSG 대규모 방출 시작! '한국 에이스' 이강인의 운명은?…수호신은 맨시티 이적 원한다

3.

'대반전' 깜짝 이적! 리버풀 '1540억 맨시티 FW' 선회→'고집 불통 뉴캐슬' 이삭 포기…"이상적인 궁합"

4.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

5.

정우주·이태양 활약에 김경문 감독도 빙긋 웃었다 → "그 정도면 괜찮다"

스포츠 많이본뉴스
1.

노시환 본헤드 → 류현진, 박계범에게 대충격 만루홈런 꽝! 한화, 7회 충격의 대량실점

2.

'충격' PSG 대규모 방출 시작! '한국 에이스' 이강인의 운명은?…수호신은 맨시티 이적 원한다

3.

'대반전' 깜짝 이적! 리버풀 '1540억 맨시티 FW' 선회→'고집 불통 뉴캐슬' 이삭 포기…"이상적인 궁합"

4.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

5.

정우주·이태양 활약에 김경문 감독도 빙긋 웃었다 → "그 정도면 괜찮다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.