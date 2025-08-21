'공격과 수비가 문제' 한화, '무사 3루'에서 5번 6번이 초구 아웃 …

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 찬스 뒤에는 어김없이 위기였다. 한화 이글스가 충격적인 5연패에 빠졌다.
2-2로 맞선 6회말 한화는 절호의 기회를 잡았다.
선두타자 노시환이 우중간을 꿰뚫는 3루타를 폭발했다. 내야 땅볼이나 외야플라이만 나와도 1점을 기대할 수 있는 유리한 상황이었다.
하지만 채은성과 하주석이 모두 초구에 아웃됐다. 분위기가 급속하게 냉각됐다.
채은성은 우익수 뜬공 아웃됐다. 비거리가 짧아서 3루 주자 노시환이 태그업을 시도하기에는 무리였다.
하주석은 1루 땅볼이었다. 1루수가 전진하면서 잡아서 노시환이 홈 승부를 했다면 잡힐 확률이 매우 높았다.
노시환이 3루에 묶인채 아웃카운트 2개가 공 2개로 날아가버렸다.
2사 3루에서 최재훈이 몸에 맞는 공을 얻어내면서 희망을 살렸다.
하지만 2사 1, 3루에서 이원석이 헛스윙 삼진 아웃을 당해 아쉬움을 삼켰다.
여지없이 7회초에 대위기가 찾아왔다.
무사 1, 2루에서는 수비까지 도와주지 않았다.
안재석이 번트를 3루쪽으로 댔다. 3루수 노시환이 타구를 처리하지 않고 베이스를 지켰다. 안재석이 1루에 무사히 들어갔다. 내야 안타로 공식 기록됐지만 실책이나 마찬가지였다.
무사 만루에서는 류현진이 결국 박계범에게 홈런을 맞고 무너졌다.
두산 잭로그는 6회말 상황에 대해서 "6회가 오늘 경기에서 가장 중요한 순간인것을 알았다. 무실점으로 막으면 분명 타자들이 흐름을 가져올 수 있을 것이라고 생각했고, 이닝을 마친 순간 나도 모르게 평소보다 큰 액션이 나온 것 같다"고 돌아봤다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com