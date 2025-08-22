157km 강속구 있는데 풀카운트에 슬라이더 승부라니. 필승조 성장한 고…

|
|
|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"코치의 노력없이 성장은 쉽지 않다."
셋업맨 장현식이 8월들어 부진을 보이고 있는 가운데 김영우가 새롭게 필승조로 가세해 주면서 LG 불펜에 새로운 힘이 되고 있다. 김영우는 올시즌 49경기에서 1승2패 1세이브 3홀드, 평균자책점 2.22의 좋은 성적을 기록 중이다.
LG 불펜 투수 중에서 64경기에 등판한 김진성에 이어 두번째로 많은 등판을 했다.
|
|
|
염 감독은 "슬라이더가 제구가 되고 완성도가 높아지면서 좋은 피칭이 된다"면서 "19일에도 풀카운트(박찬형 타석)에서 슬라이더를 던져서 범타로 잡았다. 그 상황에서 슬라이더를 던질 수 있다는 것은 그만큼 슬라이더 제구에 자신감이 있다는 것이다. 영우 투구에서 높게 평가할 수 있는 대목이고 이걸 가르쳐준게 김광삼 코치다"라고 했다.
염 감독은 "경기 끝나고 한시간씩 잡고 기본기 프로그램을 스프링캠프부터 지금까지 계속 시켰다. 내가 아무리 얘길해도 결국 선수가 성장하는데엔 코치의 노력이 동반되지 않고는 없다고 생각한다. 김 코치의 노력이 김영우라는 카드가 만들어졌다"면서 "코치가 특별히 시간을 할애해야한다. 선수 혼자 하는 것과 코치와 1대1로 하는 것은 차이가 크다"라고 했다.
염 감독은 "타격 역시 마찬가지다. 코치들이 모두 경기 전후로 한시간씩 어린 선수들과 슬럼프에 있는 선수들을 위해서 도와주고 있다"면서 "5,6월에 타자들이 안좋을 때 모창민 코치가 맘고생 많았는데 한마음으로 버티고 기다리고 노력해서 후반기에 이런 반전이 있었다고 생각한다"라고 했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com