류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 …

|
|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 박계범이 통산 3번째 만루홈런을 극적인 순간에 터뜨렸다. '괴물' 한화 이글스의 류현진을 강판시키는 치명타였다.
박계범은 커브를 노리지는 않았다. 박계범은 "기다렸던 것은 아니다. 어떻게든 빠른 카운트에서 인플레이 타구를 만들어야 했다. 조금만 비슷하면 치자고 마음 먹었다. 이상하게 딱 커브가 눈에 들어왔다. 나도 모르게 방망이가 나갔다"고 돌아봤다.
당연히 홈런을 생각하고 치지도 않았다. 박계범은 "넘어갈 줄도 몰랐다. 안타는 됐다고 생각했다. 나도 어떻게 반응했는지 잘 모르겠다. 몸이 자연스럽게 움직였다"며 웃었다.
사실 박계범은 두산의 세대교체 흐름 속에 어려운 주전 경쟁을 펼치고 있다. 이날 역시 2루수 오명진의 타격감이 떨어져서 조성환 감독대행이 박계범에게 기회를 줬다.
|
|
두산은 전반기에 9위로 추락하면서 일찌감치 리빌딩 모드로 전환했다. 그런데 조성환 감독대행이 초고속으로 야수진을 정비하면서 결과까지 만들어냈다. 후반기 승률 LG에 이어 2위다. 사실상 포기했던 가을야구가 가시권으로 들어왔다.
박계범은 "항상 이기려고 했다. 우리가 9등이라고 최선을 다 안 한 적이 없다. 또 올라올 때가 됐기 때문에 올라가고 있다고 생각한다. 우리가 9위에 있을 전력도 아니다. 이제 본래 순위를 찾아가고 있는 것 같다"고 자신감을 내비쳤다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com