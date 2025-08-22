스포츠조선

꽃범호는 박정우를 위로했다 → "눈치 보고 다니더라.. 본헤드 맞지만 임지열이 잘한 플레이다"

기사입력 2025-08-22 16:22


꽃범호는 박정우를 위로했다 → "눈치 보고 다니더라.. 본헤드 맞지만 임…
사진제공=KIA타이거즈

꽃범호는 박정우를 위로했다 → "눈치 보고 다니더라.. 본헤드 맞지만 임…
사진제공=KIA타이거즈

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 이범호 KIA 타이거즈 감독이 '끝내기 주루사'를 당한 박정우를 위로했다.

이범호 감독은 22일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 2025 KBO리그 LG 트윈스전을 앞두고 전날 키움전 패배를 돌아봤다. 끝내기 주자였던 박정우가 타구 판단을 잘못해서 귀루에 실패했다.

이범호 감독은 박정우를 탓하기 보다 키움 좌익수 임지열을 칭찬했다.

이범호 감독은 "박정우가 눈치를 보고 다니더라. 다음에 또 다른 상황에서 박정우 덕분에 경기를 이겨줄 수 있는 날이 있을 것이니까 힘내라고 했다"며 웃었다.

KIA가 10-11로 뒤진 1사 만루 김태군 타석이었다. 좌익수 라인드라이브로 아웃됐다. 안타가 됐다고 가정하고 2루 주자 박정우까지 득점했으면 KIA의 역전승.

하지만 뜬공이었다. 베이스 리터치를 해야 했다. 박정우는 안타로 착각, 너무 멀리 나갔다. 박정우 보다 임지열의 송구가 빨랐다. 아웃카운트 2개가 올라가며 KIA의 패배로 끝났다.

이범호 감독은 "지나간 경기다. 워낙 잘 맞은 타구였다. 홈에 들어오고 싶었을 것이다. 1초 안에 본능적으로 판단해야 했다. 안타라는 생각이 먼저 든게 아닌가 싶다"며 박정우의 심정에 공감했다.

그는 임지열이 잘했다고 했다.


꽃범호는 박정우를 위로했다 → "눈치 보고 다니더라.. 본헤드 맞지만 임…
사진제공=KIA타이거즈

이범호 감독은 "임지열이 홈에 던지는 상황인데 2루를 봤다는 게 잘한 플레이다. 보통은 거기서 홈에서 승부를 보려고 한다. 임지열 선수가 여러가지 상황을 잘 염두에 두고 있지 않았나 싶다"고 인정했다.

이어서 "박정우가 본헤드 플레이에 가깝긴 하지만 임지열이 거기서 2루 확률이 더 높다고 판단한 것이 잘했다"고 덧붙였다.

사실 이범호 감독도 이 상황에 대해서 장시간 항의했다. 판정은 번복되지 않았다.

이범호 감독은 "룰에 보면 땅에 닿은 공을 글러브로 들어야만 포구가 인정이 된다. 영상으로 봤을 땐 공이 땅에 닿아 있는 것 같았다. 하지만 이미 그 전에 포구가 완료됐고 그것은 다음 동작이라고 하더라. 그래서 그렇게 넘어갔다"고 밝혔다.


광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 촬영 중 얼굴에 '큰 부상'…"상처 가리려 스카프 착용"

2.

김정민 아들 다니, 日 국가대표 '재승선'…일장기 달고 '포르투와' 붙는다

3.

‘사망설’ 이연걸, 쇠약해진 모습..“종양 제거 수술 받아”

4.

풍자, 살 괜히 뺐나…14kg 빼고 맛집→샴푸 사용기한 논란[SC이슈]

5.

장신영 母, 유재석도 못 받은 서비스 받은 딸에 '뿌듯'

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

울버햄튼의 똥고집! 황희찬 또 벤치에 박아두시겠다? …"크리스탈 팰리스 이적에 난색"→탈출구 사라지나

3.

'혜성, 다시 빛이 난다' 부상 털어낸 LAD 김혜성, 재활 첫경기부터 멀티히트 폭발. 다저스 활력맨 곧 돌아간다

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

울버햄튼의 똥고집! 황희찬 또 벤치에 박아두시겠다? …"크리스탈 팰리스 이적에 난색"→탈출구 사라지나

3.

'혜성, 다시 빛이 난다' 부상 털어낸 LAD 김혜성, 재활 첫경기부터 멀티히트 폭발. 다저스 활력맨 곧 돌아간다

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.