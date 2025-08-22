'와르르' 이의리, 속절없는 7실점 붕괴 → KIA 벤치는 지켜볼 수밖에…

|
[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 선발투수 이의리가 7점을 실점하는 동안 벤치는 움직이지 못했다. 전날 키움전 대혈투의 후유증으로 풀이된다.
그런데 1-1로 맞선 4회초 갑자기 와르르 무너졌다.
선두타자 오지환에게 연타석 홈런을 허용하면서 불안하게 출발했다.
그런데 이번에는 수비 도움을 받지 못했다. 9번 타자 박해민의 번트를 내야 안타로 만들어줬다.
이의리는 7번 8번 9번을 전부 출루시켰다. 만루 위기가 상위 타선으로 연결됐다.
이의리는 신민재에게 우전 적시타를 허용했다. 1-3으로 점수 차이가 벌어지기 시작했다.
계속된 만루에서 문성주에게 중견수 뜬공을 유도했다. 3루 주자 이주헌이 태그업, 홈을 밟았다. 이의리의 실점은 4점으로 불어났다.
1사 1, 3루에서 오스틴은 유격수 땅볼로 잡았다. 하지만 3루에 있던 박해민이 득점했다. 1루 주자 신민재는 2루까지 갔다. 이의리는 5점째를 잃었다.
오지환이 삼진을 당하면서 기나긴 수비가 끝났다.
KIA는 5회초 수비에 들어가면서 투수를 바꿨다. 김정엽이 구원 등판했다.
KIA는 21일 광주 키움전에도 선발투수가 무너졌다. 김도현이 2⅓이닝 만에 내려가면서 불펜 투수들을 태거 투입했다. KIA는 김기훈 김건국 한재승 이준영 성영탁을 쏟아붓고도 10대11로 졌다.
KIA는 23일과 24일 경기도 생각해야 했다. 이틀 연속 불펜을 조기에 가동할 여력이 없었다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com