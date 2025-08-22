홈런 홈런 홈런! LG 화력은 재난 수준.. 이제 한화랑 5.5G 차이다…

|
|
[광주=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 4연승을 질주하며 선두 굳히기에 들어갔다.
신민재(5타수 2안타 3득점 1타점) 문보경(4타수 2안타 1홈런 2득점 5타점) 오지환(4타수 3안타 2홈런 2득점 2타점)이 불방망이를 휘둘렀다.
외국인타자 오스틴은 안타 없이 2타점을 적립하는 팀배팅을 선보였다.
선발투수 송승기도 5이닝 1실점 호투했다. 시즌 10승(5패) 투수 대열에 합류했다.
경기 후 염경엽 LG 감독은 "송승기가 선발로서 자기 역할을 잘 해줬다. 커리어 첫 10승을 축하한다. 이어나온 최채흥이 롱맨으로서 자기 역할을 잘해주며 불펜의 휴식을 만들어준 점을 칭찬해주고 싶다"고 했다.
6회부터 최채흥이 3이닝, 이종준이 1이닝을 책임졌다. LG는 이들 덕분에 필승조를 아꼈다.
염경엽 감독은 "타선에서 오지환의 연타석 홈런으로 경기의 흐름을 전체적으로 우리쪽으로 가져올 수 있었고 추가점이 필요한 상황에서 신민재의 추가 타점과 빅이닝을 만들면서 여유 있는 경기 운영을 할 수 있었다"고 총평했다.
|
|
염경엽 감독은 "오지환이 연타석 홈런 포함 3안타로 타선을 이끌었고 어제 연장 승부까지 해서 모두 피곤했을 텐데 선수들이 끝까지 집중력 잃지 않고 대승을 만들어 낸 점을 칭찬하고 싶다"고 만족감을 나타냈다.
원정 응원단의 함성도 잊지 않았다.
염경엽 감독은 "오늘 광주 원정까지 많은 팬들이 오셔서 열정적인 응원을 보내주신 덕분에 승리할 수 있었다 감사드린다"고 고마워했다.
광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com