전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박' 이 선수의 몫일 수도

기사입력 2025-08-24 07:24


전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박'…
23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. KIA 정현창이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.23/

[스포츠조선 이종서 기자] "열심히도 하고, 재능도 있어요."

정현창(19·KIA 타이거즈)은 지난달 28일 트레이드로 KIA 타이거즈 유니폼을 입었다.

KIA는 외야수 최원준 이우성 내야수 홍종표를 보냈고, NC로부터 투수 김시훈 한재승 내야수 정현창을 받았다.

정현창은 2025년 신인드래프트 7라운드(전체 67순위)로 NC에 입단한 신인이다.

지명 순번은 늦었지만, 4월까지 4할6리의 타율을 기록하는 등 일찌감치 신인 중에서 두각을 보였다.

5월18일 처음으로 1군에 콜업되기도 했었던 그는 8일 동안 4경기에 출전하면서 경험도 쌓았다. 비록 첫 안타를 치지 못했지만, 선발로 출전하는 등 한 단게 올라설 수 있는 계기를 마련했다.

NC는 정현창을 1군에 콜업했을 당시 52번의 등번호를 안겼다. '천재 유격수'라는 별명으로 두산에서 활약했던 김재호와 같은 선수가 되길 바라는 마음이었다.


전격 KIA행→26일 만에 콜업…수비는 눈도장 받았다, '트레이드 대박'…
11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 올스타전, 타격을 하는 NC 정현창. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.11/
퓨처스리그에서 타격에 강점을 보였지만, 정현창은 '수비'로 높은 평가를 받아왔던 유망주였다. 고교 시절부터 안정적인 수비력을 보여줬고, 당시 NC 퓨처스 관계자는 "1군에서도 충분히 좋은 모습을 보여줄 수 있는 수비 능력"이라고 기대했다.


정현창 역시 "타격보다 수비에 더 자신이 있다. 수비 훈련도 재미있게 하고 있다"고 밝혔다.

이미 리그에서도 정현창은 기대를 받고 있는 유망주다. 퓨처스 올스타로 뽑히기도 했고, 오는 9월22일부터 중국 푸첸성에서 열리는 아시아야구선수권대회 대표팀에 이름을 올렸다.

NC가 공들여서 키우고 있던 선수였지만, '즉시 전력감' 선수를 얻기 위해서 아쉬움을 머금고 트레이드로 보내게 됐다.

KIA는 영입 직후 정현창에 대해 "준수한 컨택과 좋은 수비 능력을 보유하고 있어 향후 팀 경쟁력 강화에 큰 보탬이 될 것"이라고 설명했다.

이적 후 함께 KIA로 온 김시훈과 한재승은 모두 1군에 등록이 됐다. 다만, 정현창은 퓨처스리그에서 조금 더 시간을 갖게 됐다.

퓨처스리그 최근 5경기에서 타율 3할3푼3리(15타수 5안타)를 기록하는 등 다시 한 번 타격감을 올리기 시작했고, 트레이드 발표 후 26일 만에 1군에 등록됐다.

23일 광주 LG 트윈스전에서는 9회말 대주자로 출전했다. KIA가 치열한 순위 싸움을 벌이고 있어 당장 정현창에게 기회가 닿기는 어려울 전망이다. 그러나 1군 콜업과 함께 조금씩 쌓여가는 경험은 '차세대 주전 내야수'로 성장하는 밑거름이 될 수 있다. 정현창이 1군 선수로 발돋움 한다면 KIA는 이번 트레이드를 기분 좋게 추억할 수 있을 것이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

