4연패 8위 추락 KIA → 1회 2루와 3루 훔친 박찬호 → 2회 홈까…

4연패 8위 추락 KIA → 1회 2루와 3루 훔친 박찬호 → 2회 홈까지 내달린 김선빈 → 3회 위즈덤 솔로포 '반드시 연패 끊는다'

기사입력 2025-08-24 19:17


2회 1루에서 홈까지 달린 김선빈, 원심 세이프는 비디오 판독 결과 아웃으로 뒤집혔다.

리드오프 박찬호는 1회 안타치고 나가 2루와 3루를 훔쳤다.

번번이 실패한 선취점, 3회 위즈덤이 솔로포를 터뜨리며 KIA가 앞서나갔다.

[광주=스포츠조선 박재만 기자] 4연패에 빠지며 8위로 추락한 KIA 타이거즈를 구하기 위해 리드오프 박찬호는 1회부터 달리고 또 달렸다.

1회 순식간에 베이스를 두 개나 훔친 박찬호, 2회 1루에서 홈까지 이를 악물고 달렸던 김선빈까지 선취점을 올리는 데는 실패했지만, 연패를 끊기 위해 KIA 타이거즈 선수들은 경기 초반부터 투지 넘치는 플레이를 펼쳤다.

7이닝 무실점, 6이닝 무실점 두 경기 연속 완벽한 피칭을 펼치고 있는 LG 트윈스 선발투수 톨허스트를 처음 상대한 KIA 리드오프 박찬호는 불리한 카운트에서 안타를 치고 나가며 경기 초반 분위기를 끌어올렸다.

24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 리드오프 박찬호는 1회부터 안타를 치고 나간 뒤 빠른 발로 2루와 3루를 연이어 훔쳤다. 처음 상대하는 투수 톨허스트의 습관을 간파한 박찬호는 자신 있게 뛰었다.

투구 전 미세하게 다른 톨허스트의 턱 각도를 간파한 리드오프 박찬호는 상대 빈틈을 파고들었다.

1회초 KIA 리드오프 박찬호는 연패를 끊기 위해 온몸을 던졌다. 1B 2S 불리한 카운트서 LG 선발 톨허스트 154km 직구를 잡아당겨 우전 안타를 만들어냈다.


톨허스트 습관을 간파한 리드오프 박찬호는 자신 있게 달렸다.
무사 1루 위즈덤 삼진 때 2루를 향해 스타트를 끊은 박찬호는 헤드퍼스트 슬라이딩을 펼치며 2루를 파고들었다. 간발의 차이로 먼저 베이스를 터치한 박찬호. 2루수 신민재는 엉덩이에 태그가 먼저 이뤄졌다며 비디오 판독을 요청했다. 판독 결과 박찬호의 손이 먼저 베이스를 터치한 것으로 판독되며 원심 세이프가 유지됐다.

1사 2루. 박찬호는 나성범 타석 때 3루를 향해 다시 한번 스타트를 끊었다. 마치 LG 선발 톨허스트의 습관을 알고있는 것처럼 박찬호는 과감하게 달렸다.

3루 도루도 성공한 박찬호는 거친 숨을 몰아쉬며 유니폼에 묻은 흙을 털어냈다. 외야 뜬공만 나와도 득점을 올릴 확률이 높았던 1사 3루 찬스. 문제는 후속타 불발이었다. 나성범과 최형우가 삼진과 범타로 물러나며 1회 두 베이스를 훔친 리드오프 박찬호의 활약은 묻혔다.


2루 도루 이어 3루까지 훔친 박찬호.
1회에는 리드오프 박찬호가 달리고 또 달려 난공불락 톨허스트를 흔들고도 선취점을 올리지 못했던 KIA 타이거즈의 답답한 공격 흐름은 2회에도 이어졌다.

1회 1사 3루 선취점 찬스를 살리지 못했던 KIA. 2회에도 결정적인 순간 득점을 눈앞에서 놓치며 허무하게 찬스는 날아갔다. 선두타자 김선빈이 중전 안타를 치고 나갔다. 오선우의 삼진으로 1사 1루 이어진 한준수 타석 때 장타가 터졌다. 중앙 펜스를 직격한 큼지막한 장타성 타구에 1루 주자 김선빈은 홈을 향해 몸을 날렸다.


한준수 장타 때 1루에서 홈을 향해 몸을 날린 김선빈.
KIA 한준수의 타구를 펜스 앞 수비를 펼친 LG 중견수 박해민은 유격수 오지환에게 빠르게 중계플레이를 했다. 김선빈이 홈을 향해 몸을 날린 순간 홈까지 깔끔하게 이어진 중계플레이. 미리 기다리고 있던 포수 박동원은 정확하게 주자를 태그했다.

주심이 두 팔을 벌리며 세이프를 선언하자 염경엽 감독은 곧바로 비디오 판독을 요청했다. 판독 결과 태그가 먼저 이뤄졌다는 판독 결과가 나오며 원심을 뒤집고 아웃으로 선언됐다.

선취점을 올린 김선빈을 반겼던 이범호 감독은 비디오 판독 결과 원심이 뒤집히며 좋다가 말았다. 0대0 팽팽하던 경기는 3회말 2사 위즈덤이 솔로포를 터뜨리며 1회와 2회 아쉽게 놓친 득점 찬스를 만회했다.


원심은 세이프였지만 곧바로 비디오 판독을 요청한 포수 박동원.

선취점을 올린 김선빈을 반겼던 이범호 감독은 비디오 판독 결과 아웃으로 뒤집히며 좋다가 말았다.

답답하던 경기 초반 공격 흐름, 위즈덤의 솔로포가 터지며 분위기는 뒤집혔다.

컨디션이 좋아 평소보다 더 높게 뛴 위즈덤.

홈런타자 위즈덤을 반긴 이범호 감독.

