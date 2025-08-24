4연패 8위 추락 KIA → 1회 2루와 3루 훔친 박찬호 → 2회 홈까…

|
[광주=스포츠조선 박재만 기자] 4연패에 빠지며 8위로 추락한 KIA 타이거즈를 구하기 위해 리드오프 박찬호는 1회부터 달리고 또 달렸다.
1회 순식간에 베이스를 두 개나 훔친 박찬호, 2회 1루에서 홈까지 이를 악물고 달렸던 김선빈까지 선취점을 올리는 데는 실패했지만, 연패를 끊기 위해 KIA 타이거즈 선수들은 경기 초반부터 투지 넘치는 플레이를 펼쳤다.
24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 리드오프 박찬호는 1회부터 안타를 치고 나간 뒤 빠른 발로 2루와 3루를 연이어 훔쳤다. 처음 상대하는 투수 톨허스트의 습관을 간파한 박찬호는 자신 있게 뛰었다.
투구 전 미세하게 다른 톨허스트의 턱 각도를 간파한 리드오프 박찬호는 상대 빈틈을 파고들었다.
1회초 KIA 리드오프 박찬호는 연패를 끊기 위해 온몸을 던졌다. 1B 2S 불리한 카운트서 LG 선발 톨허스트 154km 직구를 잡아당겨 우전 안타를 만들어냈다.
1사 2루. 박찬호는 나성범 타석 때 3루를 향해 다시 한번 스타트를 끊었다. 마치 LG 선발 톨허스트의 습관을 알고있는 것처럼 박찬호는 과감하게 달렸다.
3루 도루도 성공한 박찬호는 거친 숨을 몰아쉬며 유니폼에 묻은 흙을 털어냈다. 외야 뜬공만 나와도 득점을 올릴 확률이 높았던 1사 3루 찬스. 문제는 후속타 불발이었다. 나성범과 최형우가 삼진과 범타로 물러나며 1회 두 베이스를 훔친 리드오프 박찬호의 활약은 묻혔다.
1회 1사 3루 선취점 찬스를 살리지 못했던 KIA. 2회에도 결정적인 순간 득점을 눈앞에서 놓치며 허무하게 찬스는 날아갔다. 선두타자 김선빈이 중전 안타를 치고 나갔다. 오선우의 삼진으로 1사 1루 이어진 한준수 타석 때 장타가 터졌다. 중앙 펜스를 직격한 큼지막한 장타성 타구에 1루 주자 김선빈은 홈을 향해 몸을 날렸다.
주심이 두 팔을 벌리며 세이프를 선언하자 염경엽 감독은 곧바로 비디오 판독을 요청했다. 판독 결과 태그가 먼저 이뤄졌다는 판독 결과가 나오며 원심을 뒤집고 아웃으로 선언됐다.
선취점을 올린 김선빈을 반겼던 이범호 감독은 비디오 판독 결과 원심이 뒤집히며 좋다가 말았다. 0대0 팽팽하던 경기는 3회말 2사 위즈덤이 솔로포를 터뜨리며 1회와 2회 아쉽게 놓친 득점 찬스를 만회했다.
