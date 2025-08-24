이렇게 복수할 줄이야! 오타니도 쩔쩔맸다, WS 만루포 맞고 버림받은 좌…

스포츠조선

이렇게 복수할 줄이야! 오타니도 쩔쩔맸다, WS 만루포 맞고 버림받은 좌절의 시간, "기회가 왔다고 생각"

기사입력 2025-08-25 00:01


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 24일(한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스전에서 1회초 헛스윙 삼진을 당한 뒤 헬멧을 어루만지며 아쉬워하고 있다. Imagn Images연합뉴스

샌디에이고 네스터 코르테스가 24일(한국시각) 펫코파크에서 열린 LA 다저스전에 선발등판해 힘차게 공을 던지고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]올시즌 생애 4번째 MVP가 유력한 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 '쩔쩔매는' 투수가 나타났다.

화려한 커리어를 자랑하거나 힘으로 타자를 압도하는 강력한 구위를 갖춘 투수가 아니라 더욱 눈길을 끈다. 바로 좌완 네스터 코르테스다.

오타니는 24일(이하 한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 원정 3연전 2차전서 4타수 무안타로 침묵했다. 다저스는 1대5로 패해 NL 서부지구 패권을 차지하기 위한 행보에 심각한 제동이 걸렸다.

이날 샌디에이고 선발투수는 코르테스였다. 그는 지난 1일 트레이드 데드라인 때 밀워키 브루어스에서 옮겨온 좌완 베테랑 선발이다. 코르테스는 6회 1사까지 16타자 연속 범타, 즉 퍼펙트 피칭을 이어갔다. 6이닝 1안타 3탈삼진 무실점으로 샌디에이고 유니폼을 입은 이후 가장 빛나는 피칭을 펼치며 이적 후 4경기 만에 첫 승의 쾌거를 이뤘다.


네스터 코르테스가 6회초 투구 도중 퍼펙트 피칭이 끊어지자 포수 프레디 퍼민이 마운드로 가 이야기를 나누고 있다. AFP연합뉴스
81개의 공을 던진 코르테스는 직구 구속이 최고 92.1마일, 평균 90.1마일에 그쳤지만, 커터, 스위퍼, 체인지업, 싱커 등 다양한 구종을 앞세워 다저스 막강 타선을 잠재웠다. 오타니를 꽁꽁 묶은 것이 호투의 발판이 됐다.

리드오프로 나선 오타니는 1회초 첫 타석에서 볼카운트 1B2S에서 몰린 뒤 4구째 바깥쪽으로 낮게 떨어지는 80.9마일의 스위퍼에 방망이를 헛돌렸다. 직전 3구째 89.5마일의 한복판 느린 직구 실투를 스트라이크로 놓친 것이 타이밍을 빼앗긴 계기가 됐다.

4회에도 선두타자로 나선 오타니는 코르테스의 2구째 88.4마일 커터를 제대로 받아쳐 우측으로 잡아당겼지만, 야수 정면이었다. 6회 2사 1루 세 번째 맞대결에서도 범타였다. 볼카운트 1B1S에서 3구째 89.9마일 몸쪽 직구를 힘차게 받아 쳤지만, 중견수 라몬 로리아노가 뒤로 살짝 이동해 캐치했다.

이로써 오타니는 코르테스와의 통산 성적에서 15타수 2안타(0.133)의 열세를 이어갔다. 포스트시즌 두 차례 맞대결을 포함하면 17타수 2안타다.


코르테스는 작년 뉴욕 양키스 시절 월드시리즈 1차전서 3-2로 앞선 연장 10회말 1사 1,2루서 등판해 오타니를 좌익수 플라이로 잡아낸 뒤 계속된 2사 만루서 프레디 프리먼에 끝내기 만루홈런을 얻어맞은 뼈아픈 기억이 있다. 당시 오타니는 92.4마일 몸쪽 직구로 잘 잡았으나, 또 다른 좌타 거포 프리먼에게 같은 구종을 몸쪽으로 넣다가 109.8마일, 비거리 413피트짜리 대형 그랜드슬램을 헌납하고 말았다. 결국 1차전을 내준 양키스는 1승4패로 다저스에 우승을 내줬다.


오타니 쇼헤이가 1-5로 뒤진 9회초 우익수 플라이로 물러나고 있다. Imagn Images연합뉴스

LA 다저스 프레디 프리먼. AFP연합뉴스
그러나 코르테스는 이날 오타니를 비롯해 무키 베츠, 윌 스미스, 프리먼, 테오스카 에르난데스로 이어진 1~5번 타선을 합계 11타수 무안타로 잠재웠다. 코르테스가 이들을 꽁꽁 묶은 것은 의미하는 바가 작지 않다. 포스트시즌서도 만날 수 있기 때문이다.

코르테스는 작년 시즌이 끝난 뒤 트레이드로 밀워키로 이적했다. 양키스가 데빈 윌리엄스를 데려오기 위해 코르테스를 포기한 것이었다. 올시즌 들어서는 샌디에이고가 코르테스가 필요했다.

경기 후 코르테스는 작년 월드시리즈에 대해 "분명 역사는 쌓인다. 모든 사람들이 작년 그 일을 잘 알고 있다. 그런 순간을 겪는다는 건 참으로 짜증나고 괴롭다. 하지만 야구가 좋은 것은 또 다른 기회가 온다는 것이다. 기회가 오면 그걸 최대한 잡고 살리려고 한다. 오늘 내가 그렇게 했다"며 기뻐했다.

이번 3연전 첫 2경기를 포함해 5연승을 질주한 샌디에이고는 74승56패를 마크, 다저스(73승57패)를 1게임차로 제치고 지구 단독 선두로 올라섰다. 샌디에이고가 서부지구 단독 1위를 점령한 것은 지난 14일 이후 열흘 만이다.

반면 이번 3연전을 앞두고 1게임차 선두였던 다저스는 이틀 연속 타선이 침묵하는 바람에 연패를 당하고 말았다. 올시즌 샌디에이고와 맞대결에서 8승4패의 우위를 지켰지만, 시즌 마지막 일전서 밀린다는 건 치명적이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

