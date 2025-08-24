스포츠조선

'분노의 배트 내려치기' 28잔루 말이 되나, KIA 5강 진짜 장담할 수 없다

기사입력 2025-08-25 03:22


'분노의 배트 내려치기' 28잔루 말이 되나, KIA 5강 진짜 장담할 …
23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. KIA 박찬호가 LG 임찬규에게 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.23/

[광주=스포츠조선 김민경 기자] 도저히 이길 수 없었다. KIA 타이거즈가 또 잔루에 울었다.

KIA는 24일 광주 LG 트윈스전에서 1대2로 패했다. 점수만 보면 엄청난 투수전이 펼쳐졌을 것 같은데, 아니다. KIA는 무려 장단 13안타를 몰아치고, 4사구 5개를 얻어 18차례나 출루했는데도 1득점에 그쳤다. 잔루가 무려 15개였다. 경기 시간만 늘릴 뿐, 전혀 생산성 없는 야구를 했다.

1-2로 뒤진 8회와 9회 모두 잔루 만루로 끝난 게 가장 뼈아팠다. 8회는 1사 후 오선우가 중전 안타로 출루하고, 2사 후 김호령이 볼넷을 얻어 1, 2루 기회를 잡았다. LG는 김영우를 빼고 마무리투수 유영찬을 빠르게 올리며 최대 위기인 것을 인정했다.

유영찬은 갑자기 등판해서인지 제구가 흔들렸고, 2사 1, 2루에서 김규성이 볼넷을 얻어 만루를 만들었다. 여기서 박찬호가 막힌 혈을 뚫어줘야 했으나 그러지 못했다. 유영찬은 박찬호의 바깥쪽 낮은 코스로 떨어지는 슬라이더를 4구 연속 던졌다. 투구 위치상 전부 스트라이크존을 벗어나는 공이었는데, 초구 슬라이더 볼에 헛스윙한 박찬호는 비슷하게 들어오는 공에 전부 배트를 냈다. 결국 헛스윙 삼진으로 물러나자 박찬호는 배트를 내리치며 분노를 표출했다. 아쉬워해도 결과는 달라질 수 없었다.

KIA는 9회말 한번 더 천금 같은 기회를 얻었다. 2사 후 최형우가 우전 안타로 출루한 것. 최형우는 대주자 정현창으로 교체. 이어 김선빈이 좌익선상 2루타를 날려 2사 2, 3루로 연결했다. 2사 이후긴 했으나 1루주자 정현창이 홈까지 쇄도하기는 어려웠다. 김선빈은 대주자 박민으로 교체, 타석에는 대타 김석환이 들어섰다. 김석환은 볼넷을 골라 한번 더 만루로 연결했다.


'분노의 배트 내려치기' 28잔루 말이 되나, KIA 5강 진짜 장담할 …
22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. KIA 최형우가 숨을 고르고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/

'분노의 배트 내려치기' 28잔루 말이 되나, KIA 5강 진짜 장담할 …
22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. KIA 김선빈이 안타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/
여기서 KIA에서 후반기 들어 가장 타격감이 좋은 한준수가 타석에 섰다. 그러나 한준수는 기대에 부응하지 못했다. 풀카운트에서 6구째 시속 150㎞짜리 직구가 가운데로 들어온 것을 받아쳤는데 정타가 되지 못하면서 중견수 뜬공이 됐다. 잔루 15개가 완성된 순간이었다.

KIA는 23일 LG전에서 2대6으로 패할 때도 잔루 13개를 기록했다. 장단 7안타에 4사구 8개를 얻어 15차례나 출루했는데도 해결사가 없었다. 23일과 24일 이틀 동안 잔루를 통틀면 28개다.

이범호 KIA 감독은 최근 라인업 구상과 관련해 "공격과 수비가 다 되는 선수를 찾기가 어렵다. 장타력은 충분히 받쳐주는 상황이다. 앞에서 한 점 한 점 뽑아서 중심 타선에서 장타가 하나씩 나와주면 편하게 갈 수 있다. 선발들 던질 때 한두 점 앞서가는 경기를 해야 선수들이 심리적으로 부담 없이 던질 수 있다"고 했다.


타자들 나름대로 안타는 충분히 생산하며 애를 쓰고 있는데, 도통 점수를 내지 못하는 답답한 상황이 반복되고 있다.

KIA는 꼬인 실타래를 풀지 못하는 바람에 5연패에 빠져 시즌 성적 54승4무58패를 기록, 8위까지 추락했다. 공동 4위 롯데 자이언츠, KT 위즈와는 어느덧 3경기차까지 벌어졌다. 25일 현재 28경기 밖에 남지 않은 것을 고려하면 이제는 5강을 장담하기 어렵다.


'분노의 배트 내려치기' 28잔루 말이 되나, KIA 5강 진짜 장담할 …
24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 5연패에 빠진 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

'분노의 배트 내려치기' 28잔루 말이 되나, KIA 5강 진짜 장담할 …
24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 5연패에 빠진 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

은지원, '1박 2일' 원년 멤버 지상렬 하차 이유 밝혔다.."연기한다고 관둬"

2.

장윤정, ♥도경완 저격한 아나에 분노 "서브? 친분도 없는데"

3.

도경완, KBS 후배에 저격 당했다 "장윤정 서브, 난 그렇게 못 살아" ('사당귀')

4.

권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시)

5.

기안84, 이세희 '거지같은 지갑'에 경악 "곰팡이 핀 쿠폰까지..3년 안 빤 듯"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

3.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

4.

'이제 SON이야, 베컴이야' 손흥민 MLS 첫 골은 환상 프리킥! 美가 더 흥분 "루브르에 걸어야...월드클래스 데뷔골"

5.

"손흥민의 마법같은 프리킥, 루브르 박물관에 전시하자" MLS 1호 찰칵에 동료DF 대찬사…손흥민은 '불만족'

스포츠 많이본뉴스
1.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

2.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

3.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

4.

'이제 SON이야, 베컴이야' 손흥민 MLS 첫 골은 환상 프리킥! 美가 더 흥분 "루브르에 걸어야...월드클래스 데뷔골"

5.

"손흥민의 마법같은 프리킥, 루브르 박물관에 전시하자" MLS 1호 찰칵에 동료DF 대찬사…손흥민은 '불만족'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.