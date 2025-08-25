스포츠조선

어제도 안타쳤는데 1군 말소 청천벽력. 19홈런-80타점 중심타자 발가락 부상. 1위 추격 동력 사라지나[SC 포커스]

최종수정 2025-08-25 17:21

21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 채은성이 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회말 2사 1,2루 한화 채은성이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 2회말 1사 한화 채은성이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

[스포츠조선 권인하 기자]1위 LG 트윈스를 쫓아야 하는 한화 이글스에 '부상 악재'가 찾아왔다.

한화의 베테랑 타자 채은성(35)이 1군에서 말소됐다.

휴식일인 25일 한화 채은성과 NC 김태훈, 키움 최추환 김연주, 롯데 김진욱 등이 1군 엔트리에서 제외됐다. 이들을 채울 선수는 26일 1군에 등록될 예정이다.

이중 채은성의 이탈이 충격을 준다.

2023년 한화와 6년 총액 90억원에 FA 계약을 했던 채은성은 올시즌 115경기서 타율 2할9푼9리(415타수 124안타) 19홈런 80타점으로 한화의 중심타자로 맹활약 중이었다. 그동안 한번도 1군에서 빠진 적이 없던 그였고 바로 전날인 24일 SSG전에서도 5번-1루수로 선발출전해 4타수 1안타를 기록하며 끝까지 뛰었기에 갑작스런 1군 말소가 충격으로 다가올 수밖에 없다.

한화 구단은 "채은성이 왼쪽 4번째 발가락 통증으로 병원에서 진료를 받았고 통증 관리를 위한 휴식이 필요하다는 소견이 나와 1군 엔트리에서 말소했다"라고 밝혔다.


10일 고척스카이돔에서 열린 키움과 두산의 경기. 4회 1사 만루. 김건희 외야플라이 타구 때 2루에서 3루까지 진루하고 있는 키움 최주환. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.10/

8일 부산사직야구장에서 열린 두산과 롯데의 경기, 8회초 롯데 김진욱이 역투하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.08/
한화는 118경기를 25일 현재 67승3무48패(승률 0.583)로 2위에 올라있다. 1위 LG와는 5.5게임차다. 아직은 1위를 노릴 수 있는 상황이지만 중심 타자인 채은성이 빠지면서 타격에서 큰 구멍이 생겼다.

키움 베테랑 내야수 최주환 역시 부상이다. 키움 구단은 "오른쪽 무릎 연조직염증으로 인해 구단 지정병원에 입원해 염증 완화 치료를 받고 있다. 경과를 지켜본 뒤 퇴원 시기를 결정할 예정"이라고 밝혔다.


최주환은 올시즌 100경기에 출전해 타율 2할7푼2리, 12홈런 67타점을 기록 중이었다.

롯데 김진욱은 3일만에 다시 2군으로 내려가게 됐다. 홍민기가 제구 난조로 2군으로 내려갔고 그 자리를 메우기 위해 지난 22일 1군에 올라온 김진욱은 12연패를 탈출한 24일 창원 NC전에 등판했으나 아웃카운트를 1개도 잡지 못하고 1볼넷과 몸에 맞는 공 1개로 1실점(비자책)했다.


권인하 기자 indyk@sportschosun.com

