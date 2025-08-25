스포츠조선

롯데, 패션 레이블 '폴리테루'와 협업 컬렉션 출시…"세대 감성 연결고리 되길"

기사입력 2025-08-25 18:07


롯데, 패션 레이블 '폴리테루'와 협업 컬렉션 출시…"세대 감성 연결고리…
사진제공=롯데 자이언츠

롯데, 패션 레이블 '폴리테루'와 협업 컬렉션 출시…"세대 감성 연결고리…
사진제공=롯데 자이언츠

[스포츠조선 김영록 기자] 롯데자이언츠는 국내 패션 브랜드 'POLYTERU(폴리테루)'와 협업해 유니폼, 점퍼, 볼캡, 가방 등으로 구성된 컬렉션을 출시한다. 이번 컬렉션은 오는 8월 25일 오후 6시 30분부터 롯데자이언츠 공식 온라인 스토어인 롯데ON과 패션 플랫폼 KREAM (크림)을 통해 동시 판매된다.

폴리테루는 2018년 론칭된 레이블로, 얼반 스트릿 무드를 기반으로 한 독창적인 디자인으로 두터운 매니아층을 보유하고 있다. 이번 협업 컬렉션은 폴리테루의 감각적인 스타일과 롯데자이언츠의 헤리티지가 결합된 결과물로, 야구장뿐만 아니라 일상에서도 부담 없이 착용할 수 있는 실용적인 아이템으로 구성됐다.

전체 상품 모티프는 프로야구 원년 구단인 롯데자이언츠의 레트로(Retro)를 바탕으로 폴리테루의 주요 디자인 모티브인 뼈(Bone)형태를 결합해, 뼈처럼 단단한 팀정신과 오랜 시간이 지나도 남아있을 팬들의 영속성을 디자인으로 표현했다.

대표 협업 제품인 'RETRO UNIFORM'은 레트로 엠블럼 자수 패치와 올드 마스코트 그래픽을 활용해 빈티지한 감성을 더했으며, 에크루(크림색)와 블랙 두 가지 색상으로 출시된다. 또 다른 핵심 상품인 'DUGOUT RETRO JUMPER'는 야구장 외에서도 활용하기 좋은 바람막이 스타일로, 네이비와 블랙 색상으로 선보이며 쌀쌀해지는 가을의 계절에 즐겨 입을 수 있는 바람막이로 제작됐다.

이외에도 함께 매치할 수 있는 볼캡과 더그아웃 스타일 가방도 함께 출시돼 완성도 높은 스타일링이 가능하다. 이번에 공개되지 않은 일부 의류 상품은 오는 9월, 계절에 맞춘 새로운 아이템으로 추가 출시될 예정이다.

폴리테루 관계자는 "이번 컬렉션이 오랜 팬들에게는 익숙하고 반가운 기억을, 새로운 팬들에게는 세대 간 감성을 잇는 연결고리가 되길 바란다"고 소감을 전했다.

앞으로도 구단은 다양한 브랜드와의 협업을 통해 팬들과의 접점을 넓히고, 야구를 넘어선 새로운 경험을 제공할 계획이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 日 남친과 상견례 직전 파혼..착잡한 심경 "결혼 앞두고 상황 이별"

2.

배우 한채원, 집에서 숨진 채 발견..짧은 생 마감 오늘(25일) 14주기

3.

송하윤 학폭 제보자, 경찰 조사 위해 韓 입국.."100억 손배소 준비 중"

4.

'140조 기부' 빌 게이츠 "이재용 회장에 삼성폰 선물 받아...돈 내지 않았다" ('유퀴즈')

5.

"도경완=서브" 김진웅 아나, 하차 청원·방송 삭제까지…논란 후폭풍[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'시간이 없다' 아직도 5.5G차. LG는 6연승중. 이제 26경기뿐인데... 한화에게 역전의 기회가 올까[SC 포커스]

2.

'3744억' 쓰고 이 모양 이 꼴이야! 아모림 이대로면 경질이다...BBC도 우려

3.

[현장인터뷰]홍명보 감독 "카스트로프, 파이터적 성향…손흥민 주장 변화 선택, 꾸준히 고민"(일문일답)

4.

위즈덤 30개 홈런보다, 이 선수의 한방이 더 기억날 듯...78억 FA 보상 신화, 이제 시작이다

5.

이삭 역대급 날벼락! 리버풀의 영입 중단→"사실상 공격수 여섯명 있다"…민심 잃은 뉴캐슬서 한 시즌 더?

스포츠 많이본뉴스
1.

'시간이 없다' 아직도 5.5G차. LG는 6연승중. 이제 26경기뿐인데... 한화에게 역전의 기회가 올까[SC 포커스]

2.

'3744억' 쓰고 이 모양 이 꼴이야! 아모림 이대로면 경질이다...BBC도 우려

3.

[현장인터뷰]홍명보 감독 "카스트로프, 파이터적 성향…손흥민 주장 변화 선택, 꾸준히 고민"(일문일답)

4.

위즈덤 30개 홈런보다, 이 선수의 한방이 더 기억날 듯...78억 FA 보상 신화, 이제 시작이다

5.

이삭 역대급 날벼락! 리버풀의 영입 중단→"사실상 공격수 여섯명 있다"…민심 잃은 뉴캐슬서 한 시즌 더?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.