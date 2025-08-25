롯데, 패션 레이블 '폴리테루'와 협업 컬렉션 출시…"세대 감성 연결고리…

|
|
[스포츠조선 김영록 기자] 롯데자이언츠는 국내 패션 브랜드 'POLYTERU(폴리테루)'와 협업해 유니폼, 점퍼, 볼캡, 가방 등으로 구성된 컬렉션을 출시한다. 이번 컬렉션은 오는 8월 25일 오후 6시 30분부터 롯데자이언츠 공식 온라인 스토어인 롯데ON과 패션 플랫폼 KREAM (크림)을 통해 동시 판매된다.
대표 협업 제품인 'RETRO UNIFORM'은 레트로 엠블럼 자수 패치와 올드 마스코트 그래픽을 활용해 빈티지한 감성을 더했으며, 에크루(크림색)와 블랙 두 가지 색상으로 출시된다. 또 다른 핵심 상품인 'DUGOUT RETRO JUMPER'는 야구장 외에서도 활용하기 좋은 바람막이 스타일로, 네이비와 블랙 색상으로 선보이며 쌀쌀해지는 가을의 계절에 즐겨 입을 수 있는 바람막이로 제작됐다.
이외에도 함께 매치할 수 있는 볼캡과 더그아웃 스타일 가방도 함께 출시돼 완성도 높은 스타일링이 가능하다. 이번에 공개되지 않은 일부 의류 상품은 오는 9월, 계절에 맞춘 새로운 아이템으로 추가 출시될 예정이다.
앞으로도 구단은 다양한 브랜드와의 협업을 통해 팬들과의 접점을 넓히고, 야구를 넘어선 새로운 경험을 제공할 계획이다.