KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, …

[스포츠조선 김용 기자] 여기서 더 무너지면, 가을야구는 없다.
KIA가 힘든 나날을 보내고 있다. 지난 주말 홈에서 선두 LG 트윈스에게 3연전 스윕패를 당했다. 주중에는 최하위 키움 히어로즈에 1승2패로 밀렸다. 그 전 주말 두산 베어스 3연전도 스윕을 당했으니, 19일 키움전을 이기지 못했다면 9연패에 빠질 뻔 했다.
5연패에 최근 10경기 2승8패. 8위로 떨어져 버렸다. 54승4무58패 5할 기준 -4승이 돼버렸다. 가을야구 마지노선인 공동4위 KT 위즈, 롯데 자이언츠와의 승차가 3경기로 벌어졌다.
물론 남은 모든 경기가 중요하겠지만, 이번주 6연전은 KIA의 올시즌 농사 결과가 달린 중요한 일정이라고 해도 과언이 아니다. 당장 5강에 들어가는데 직접적 영향을 주는, 상위 경쟁자들과의 경기가 이어지기 때문이다. SSG는 KIA에 3.5경기 차 앞선 3위, KT는 3경기차 공동 4위다. 당장 두 팀과의 3연전 연속으로 2승1패씩 위닝 시리즈를 거둔다고 하면 승차를 줄이며 다시 5강 싸움에 뛰어들 반등의 힘이 생긴다.
과연 KIA가 이번 수도권 6연전을 통해 기사회생할 수 있을까. 떨어진 팀 득점권 타율, 망가진 불펜이 회복이 우선 과제다. 일단 26일 첫 경기가 한국시리즈 1차전만큼이나 중요하다. 양현종의 어?틸 많은 게 달렸다.
