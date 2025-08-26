스포츠조선

5실점→3실점→4실점…예상치못한 고전 이유는? ML 39승 외인은 김태형의 '명검'이 될 수 있을까 [SC피플]

기사입력 2025-08-26 12:21


5실점→3실점→4실점…예상치못한 고전 이유는? ML 39승 외인은 김태형…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 롯데 선발투수 벨라스케즈가 역투하고 있다.잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

5실점→3실점→4실점…예상치못한 고전 이유는? ML 39승 외인은 김태형…
사진제공=롯데 자이언츠

5실점→3실점→4실점…예상치못한 고전 이유는? ML 39승 외인은 김태형…
사진제공=롯데 자이언츠

[스포츠조선 김영록 기자] 길었던 12연패를 끊은 주역이 됐다. 이제 대반격의 선봉장이 될 수 있을까.

메이저리그 39승에 빛나는 베테랑. 150㎞를 상회하는 직구에 다양한 변화구까지 갖춘 벨라스케즈는 '가을야구 그 이상'을 바라보는 롯데 자이언츠의 에이스가 될 선수로 주목받았다.

현재까진 기대에 크게 미치지 못한다. 3경기 14이닝을 소화하며 1승2패 평균자책점 7.71을 기록했다.

데뷔전이던 지난 13일 한화 이글스전 3이닝 5실점을 시작으로 19일 LG 트윈스전 5이닝 3실점, 24일 NC 다이노스전 6이닝 4실점을 각각 기록했다. 그나마 NC전에서 한국 야구 데뷔 첫승과 더불어 팀의 연패탈출을 이끌며 반전 포인트를 마련했다.

하지만 같은 시기에 한국에 온 LG 톨허스트(3경기 18이닝 3승 평균자책점 0.50)와의 명암이 갈리고 있다. 팀동료 감보아도, LG 톨허스트도 빅리그 한번 올라오지 못했던 선수들인 만면 엘리트인 자신이 고전하는 상황에 자존심도 많이 상한 입장.


5실점→3실점→4실점…예상치못한 고전 이유는? ML 39승 외인은 김태형…
13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 5실점을 허용한 롯데 선발 벨라스케즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/
롯데 구단은 "KBO리그 공인구에 적응하는 과정이라고 본다. 향후 점점 나아질 거란 기대치가 있다"고 했다. 3위일 때 한국시리즈를 꿈꾼 영입이었지만, 기묘하게 터커 데이비슨을 방출하고 그를 영입한 직후부터 연패 행진이 시작돼 마음 고생이 적지 않았다는 후문. "감을 찾는 과정이니 조금만 더 기다려달라"고 구단에 부탁했다고. 예상보다 훨씬 더 덥고 습기찬 한국의 여름에 당황한 기색이 역력하다.

무엇보다 벨라스케즈의 직구 구속이 오르고 있다는 점이 희망적이다. 한국에 오기전 트리플A 마지막 경기의 최고 구속은 155㎞였는데, 한국에선 3번째 경기인 NC 전에서 비로소 152㎞를 찍었다. 기본적인 회전수도 훌륭하다.

벨라스케즈는 포심과 투심(최고 148㎞) 외에 슬라이더 커브 체인지업까지 구사한다. 슬라이더 일변도에 투구 각도를 살리는데 집중했던 데이비슨 대비 구종별 완성도는 확실히 높다는 평가.


5실점→3실점→4실점…예상치못한 고전 이유는? ML 39승 외인은 김태형…
사진제공=롯데 자이언츠

워크에식도 확실하다. 롯데 관계자들은 "사람됨이 진중하고, 팀의 현재 상황에 대해 강한 책임감을 느끼고 있는 것 같다"고 입을 모은다.

투수코치나 전력분석팀에도 "도움될 여지가 있다면 뭐가 됐든 연습해보겠다"고 약속했을 정도. 평소 던지던 것과는 다른 그립의 체인지업을 연습하는 등 완급조절을 익히기 위해 뼈를 깎는 노력을 거듭하고 있다.

선수의 성품으로 보나, 그간의 커리어로 보나, 팔꿈치 수술로 1년을 쉬고 올해는 트리플A에 머물렀던 선수의 상황으로 보나 동기부여 역시 절실하다.

22~23년전 백인천 전 감독까지 소환될 만큼 길었던 연패가 새로운 도약을 위한 지렛대가 될 수 있을까. 팀 뿐만 아니라 벨라스케즈 개인에게도 마찬가지다. 롯데가 포스트시즌에 진출하려면, 또 가을야구에서 좋은 성적을 거두려면 결국 벨라스케즈가 에이스 역할을 해줘야한다.


5실점→3실점→4실점…예상치못한 고전 이유는? ML 39승 외인은 김태형…
사진제공=롯데 자이언츠

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

2.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

솔비, 가장 먼저 '결혼' 김종국 눈치 챘다..발표 전 "연애 느낌 있어" 神들린 '연애촉'('옥문아')

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

2.

'5년간 고작 6G 빠졌을 뿐인데' 현실 아이언맨 그자체! 2433억 베테랑 내야수, 충격의 시즌아웃 [MLB체크]

3.

꽃범호, '커리어하이' 김도현을 왜 네일과 비교했나 → 애정 어린 주마가편 "타자들 눈에 공이 익었다"

4.

LAFC 오피셜! "손흥민은 오타니급" 파급력 엄청나다…티켓 수요 역대 최고치→한인타운 방문객 급증

5.

[오피셜]미국은 좁다! '환상 프리킥 데뷔골' 손흥민, MLS 2주 연속 '이주의 팀' 선정

스포츠 많이본뉴스
1.

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

2.

'5년간 고작 6G 빠졌을 뿐인데' 현실 아이언맨 그자체! 2433억 베테랑 내야수, 충격의 시즌아웃 [MLB체크]

3.

꽃범호, '커리어하이' 김도현을 왜 네일과 비교했나 → 애정 어린 주마가편 "타자들 눈에 공이 익었다"

4.

LAFC 오피셜! "손흥민은 오타니급" 파급력 엄청나다…티켓 수요 역대 최고치→한인타운 방문객 급증

5.

[오피셜]미국은 좁다! '환상 프리킥 데뷔골' 손흥민, MLS 2주 연속 '이주의 팀' 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.