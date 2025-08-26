스포츠조선

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

최종수정 2025-08-26 15:44

NC 다이노스 이진만 대표이사가 30일 창원 NC파크에서 재개장 관련 구단 입장 및 향후 대처에 대해 공식 브리핑을 진행하고 있다. 창원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.30/

30일 창원 NC파크에서 열린 한화-NC전. 재개장 후 첫 경기에 많은 관중이 찾아 경기를 관람하고 있다. 창원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.30/

[창원=스포츠조선 권인하 기자]NC 다이노스가 창원시의 답변에 현실성이 부족하다는 결론을 내렸다.

NC는 지난 6월 '21가지 요청사항'을 창원시에 전달했고, 창원시는 이에 대한 답변을 NC측에 알렸다. NC는 이를 검토하고 결론을 내린 의견을 지난 24일 창원시에 전달했다.

창원시는 향후 20년에 걸쳐 총 1346억원을 투입해 구단의 요청사항을 수용하겠다고 발표했으나, NC구단은 창원시의 제안이 투입 금액의 크기보다는 즉시성, 실효성, 구체성, 이행력 측면에서 부족한 부분이 있다고 판단했고 이에대해 창원시와 협의를 계속 이어갈 예정이라고 밝혔다.

NC 이진만 대표는 "구단은 창원시의 노력과 지원 의지에 감사하다. 그러나 팬들이 체감할 수 있는 경기 관람 환경 개선과 선수단 훈련 환경 개선의 즉시성, 실효성, 구체성, 이행력 측면 방안이 마련될 때까지 창원시와의 논의를 지속할 예정이다"라고 말했다.

2군 전용시설 확보에 대한 즉시성이 부족하다고 판단했다. 2군 전용시설 확보 시점이 2031년과 2033년으로 예정돼 있는데, 6~8년 사이 지방재정 중앙투자 심사 통과 여부 등 변수가 존재해 전체적인 기간 단축과 함께 구체적 일정, 국·도비 예산 운영 계획 마련 등이 필요하다고 판단했다.

창원시가 제안한 야구장 인근 신규 주차공간 확보는 실질적 효과가 부족하다고 봤다. 시가 발표한 952면의 주차 공간은 이미 고정 주차 차량이 많아 실제 경기 관람객의 주차난 해소는 불가능하고, 추가 확보가 추진되는 장소는 야구장과 거리가 멀어 접근성과 편의성 측면에서 효과가 미약하다고 판단했다. NC측은 "팬들이 체감할 수 있는 수준의 야구장 인근 주차장 확보 대책이 반드시 필요하다"라고 밝혔다.

또한 도시철도가 없는 창원시의 교통 여건을 감안할 때, 성산구 등 일부 지역에서 야구장까지 버스로 한 시간 이상 소요되는 등 대중교통 접근성에도 실효성 문제가 있다고 했다. 단순 증편보다는 급행좌석, 직통·환승 노선 신설 등 실질적 방안 마련을 요구했다.

아울러 철도 노선 확대와 시간 연장은 현재 관련 기관에 대한 건의 단계에 머물러 있어 실효성을 담보하기 어렵다고 했다. 고속·전세버스 운영, 프로 스포츠 관람과 연계한 관광상품 개발 등 즉시 실행 가능한 교통 대책과 같은 대안도 필요하다고 했다.

창원시가 제시한 예산 재원 조달도 계획이 명확하지 않고, 예산 배분과 비용 사용 계획도 큰 틀만 제시돼 있어 얼마를, 언제, 어떤 절차로, 어떤 방식으로 투입할지에 대한 구체적인 실행 계획이 부족하다고 본 NC는 과거 창원시와의 협약 사항이 이행되지 않았던 전례를 들어 이번 창원시의 발표도 이행 가능성에 대한 의구심을 밝혔다. 2011년 구단 창단 당시 창원시와 체결한 협약을 창원시는 백지화시킨 사례가 있었기에 구체적인 확약이나 제도적 장치가 마련되지 않는다면 이번 계획 역시 실제로 이행될 수 있을지에 대한 신뢰적 우려가 존재한다는 것. 구단은 이번에는 실질적 실행력을 담보할 수 있는 제도적 장치와 확약을 요구했다.
창원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

