20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력…

[창원=스포츠조선 권인하 기자]NC 다이노스가 창원시의 답변에 현실성이 부족하다는 결론을 내렸다.
NC 이진만 대표는 "구단은 창원시의 노력과 지원 의지에 감사하다. 그러나 팬들이 체감할 수 있는 경기 관람 환경 개선과 선수단 훈련 환경 개선의 즉시성, 실효성, 구체성, 이행력 측면 방안이 마련될 때까지 창원시와의 논의를 지속할 예정이다"라고 말했다.
2군 전용시설 확보에 대한 즉시성이 부족하다고 판단했다. 2군 전용시설 확보 시점이 2031년과 2033년으로 예정돼 있는데, 6~8년 사이 지방재정 중앙투자 심사 통과 여부 등 변수가 존재해 전체적인 기간 단축과 함께 구체적 일정, 국·도비 예산 운영 계획 마련 등이 필요하다고 판단했다.
또한 도시철도가 없는 창원시의 교통 여건을 감안할 때, 성산구 등 일부 지역에서 야구장까지 버스로 한 시간 이상 소요되는 등 대중교통 접근성에도 실효성 문제가 있다고 했다. 단순 증편보다는 급행좌석, 직통·환승 노선 신설 등 실질적 방안 마련을 요구했다.
아울러 철도 노선 확대와 시간 연장은 현재 관련 기관에 대한 건의 단계에 머물러 있어 실효성을 담보하기 어렵다고 했다. 고속·전세버스 운영, 프로 스포츠 관람과 연계한 관광상품 개발 등 즉시 실행 가능한 교통 대책과 같은 대안도 필요하다고 했다.
창원시가 제시한 예산 재원 조달도 계획이 명확하지 않고, 예산 배분과 비용 사용 계획도 큰 틀만 제시돼 있어 얼마를, 언제, 어떤 절차로, 어떤 방식으로 투입할지에 대한 구체적인 실행 계획이 부족하다고 본 NC는 과거 창원시와의 협약 사항이 이행되지 않았던 전례를 들어 이번 창원시의 발표도 이행 가능성에 대한 의구심을 밝혔다. 2011년 구단 창단 당시 창원시와 체결한 협약을 창원시는 백지화시킨 사례가 있었기에 구체적인 확약이나 제도적 장치가 마련되지 않는다면 이번 계획 역시 실제로 이행될 수 있을지에 대한 신뢰적 우려가 존재한다는 것. 구단은 이번에는 실질적 실행력을 담보할 수 있는 제도적 장치와 확약을 요구했다.
