스포츠조선

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

최종수정 2025-08-26 16:56

21일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 경기 전 LG 선수단을 바라보며 미소짓는 롯데 김태형 감독의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.21/

19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 롯데 선발투수 벨라스케즈가 역투하고 있다.잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] "뭘 해도 안 되고 다 막히더라."

12연패 악몽을 끝낸 김태형 롯데 자이언츠 감독이 새 출발을 다짐했다.

26일 부산 사직구장에서 만난 김태형 감독은 지난 12연패 이야기가 나오자 쓴웃음을 머금었다.

"오늘부터 다시 시작하는 것 아니겠나. 나보다는 선수들하고 코칭스태프가 고생이 많았다."

믿을 수 없을 만큼 꼬이는 경기의 연속이었다. 7-3에서 만루홈런이 터진다거나, 6-0으로 앞서던 경기를 따라잡히는 등 2번의 무승부까지 더해졌다.

두산 시절 7년 연속 한국시리즈 진출, 3회 우승을 이뤄낸 김태형 감독 입장에선 생애 처음 겪어보는 고난이었다. 김태형 감독은 "다 실력이지, 안될 때는 뭘 해도 안된다"며 한숨을 쉬었다.

그래도 롯데는 지난 24일 창원 NC 다이노스전을 승리하며 힘겹게 터닝포인트를 마련했다.

김태형 감독은 3번째 경기를 치른 벨라스케즈에 대해 "경기 운영은 괜찮은데, 욕심을 부리자면 공이 좀 더 좋았으면 좋겠다. 남은 경기 잘 던져주길 바란다"고 했다.


"지금도 아마 전력투구하면 몇 구 정도는 155㎞를 던질 수 있을 거다. 경기 초반에 카운트 잡는 공이 140㎞대 후반이 나오고, 작정하고 '때린다' 싶으면 150㎞ 이상이 나온다. 다만 150㎞를 꾸준히 던지긴 쉽지 않은 것 같다."


사진제공=롯데 자이언츠
롯데 구단은 벨라스케즈의 부진에 대해 공인구 및 습한 기후 적응 문제로 보고 있다. 특히 미국에선 강력한 직구로 높은 삼진율을 보이던 투수인 만큼 현재 모습은 기대치와는 많이 동 떨어져 있다.

데뷔전이던 지난 13일 한화 이글스전 3이닝 5실점을 시작으로 19일 LG 트윈스전 5이닝 3실점, 24일 NC 다이노스전 6이닝 4실점을 각각 기록했다. 그나마 NC전에서 한국 야구 데뷔 첫승과 더불어 팀의 연패탈출을 이끌며 반전 포인트를 마련했다.

하지만 같은 시기에 한국에 온 LG 톨허스트(3경기 18이닝 3승 평균자책점 0.50)와의 명암이 묘하게 엇갈리고 있다.

"공이 손끝에서 딱 눌리는 느낌이 안 난다. 그러면 훨씬 좋은 공을 던질 것 같은데, 지금은 살짝 풀리면서 밀려들어가는 느낌이다. 슬라이더도 팔 각도도 살짝 얕은 감이 있다. 첫 경기에 비해 안정감은 생겼다. 점점 좋아질 거라 본다."


12일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데-KT전. 2회까지 6실점한 김진욱이 이닝을 마친 후 마운드를 내려오고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.12/
롯데는 전날 김진욱을 1군에서 말소하고, 이날 송재영을 등록했다. 김태형 감독은 "김진욱이 등판할 타이밍이 너무 없었다. 좀 잘 던졌으면 좋았을 텐데"라며 아쉬워했다. 김진욱은 17-4로 앞선 9회말 등판했지만, 볼넷과 몸에 맞는 볼을 기록하며 아웃카운트 하나도 잡지 못하고 교체된 바 있다.

구승민 한현희 김상수 등 2군의 베테랑 투수들은 기회를 받을 수 있을까.

"현재로선 지금 1군 투수들을 비집고 들어오기 쉽지 않다. 박진, 김강현이 잘 해주고 있는데 굳이 바꿀 필요는 없지 않나. 확대 엔트리 때 1~2명 정도 콜업을 생각하고 있다."


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

