스포츠조선

롯데 놀러 온 장성우 반긴 김원중 [영상]

기사입력 2025-08-26 17:43


롯데 놀러 온 장성우 반긴 김원중 [영상]
26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT 장성우가 롯데 불펜을 방문해 김원중과 반갑게 인사 나누고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

[부산=스포츠조선 정재근 기자] 롯데 자이언츠가 홈에서 공동 4위 KT위즈와 맞대결을 펼친다.

경기 전 KT 장성우가 롯데 불펜을 방문해 김원중 등 롯데 선수들과 반갑게 인사를 나누고 있다.


롯데 놀러 온 장성우 반긴 김원중 [영상]
2008년 1차 지명으로 롯데에 입단한 장성우는 2015년 5월 롯데(장성우 최대성 윤여운 이창진 하준호)와 KT(박세웅 이성민 조현우 안중열)의 5대4 트레이드를 통해 KT로 팀을 옮겼다. 2021시즌 주전포수로 KT의 첫 우승을 이끈 장성우는 시즌 후 4년 42억원으로 KT와 재계약에 성공했다.

24일 창원 NC전에서 승리하며 12연패에서 탈출한 롯데는 나균안(2승 7패 평균자책점 4.02)이 선발로 등판한다. KT는 오원석(10승 6패 평균자책점 3.28)을 선발로 내세웠다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'속옷 CEO' 송지효, 하루 주문 1개라더니…홍보에 '열일'

2.

김호영, 얼마나 벌었을까…'홈쇼핑 완판 신화' 비결에 김구라도 감탄(라스)

3.

'홈캠' 권혁 "굿 장면 촬영 중 실제로 귀신 들려..머리부터 발끝까지 소름 돋아"

4.

'61세' 백지연 "'미각도 늙는다' 실감...3개월 식단 바꾸니 몸 달라져" (지금백지연)

5.

"나 이런 XX야"…김희철, 장애등급에 슈주 활동 그만뒀던 심경 고백[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.