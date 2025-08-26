스포츠조선

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

기사입력 2025-08-26 19:38


인천 SSG랜더스필드 전경. 사진=SSG 랜더스

[인천=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스도 올 시즌 홈 관중 100만명을 돌파했다.

SSG는 26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈 경기에서 시즌 누적 관중 100만명을 돌파했다. SSG는 이날 경기 전까지 99만1765명의 누적 관중을 기록했으며, 사전 예매분을 포함해 이미 100만 관중을 돌파했다. 이는 2023년 (106만 8211명), 2024년(114만 3773명)에 이어 3년 연속 100만 관중을 넘어선 성과로, SSG는 물론 인천 연고 구단 역사상 최초의 기록이다.

특히 '최소 경기 100만 관중 클럽'에 합류한 점이 눈길을 끈다. SSG는 2023년 홈 69차전, 2024년 홈 64차전에서 100만 관중을 달성했으며, 올해는 무려 6경기를 앞당긴 홈 58차전 만에 기록을 새로 썼다.

KBO리그로 따지면 올 시즌 벌써 6번째 100만 관중 돌파 팀이다. 25일 기준으로 삼성 라이온즈가 135만4816명으로 홈 관중 1위를 달리고 있고, LG 트윈스가 128만7002명으로 2위, 롯데 자이언츠가 126만7865명으로 3위를 기록 중이다. 두산 베어스 역시 122만 1842명으로 100만 관중을 돌파했고, 지난 주말에는 한화 이글스가 100만 관중을 다섯번째로 넘어섰다. 한화는 현재 102만8100명을 기록 중이다.

이대로라면 올 시즌 사상 첫 7개팀 동반 100만 관중 돌파가 유력하다. KIA 타이거즈가 현재 92만6908명으로 100만 관중 돌파가 임박했다.


13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 한 시즌 최다 매진 신기록(48번째)을 기록한 대전 볼파크. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/
현재까지 경기당 평균 1만7399명의 관람객이 인천SSG랜더스필드를 방문하고 있으며, 이러한 추세가 이어질 경우 지난해 세운 팀 역대 최다 관중 기록(114만 3773명) 경신이 유력하다.

올 시즌 SSG는 성적과 흥행 두 마리 토끼를 모두 잡고 있다. 막강한 투수진을 앞세워 상위권 경쟁을 이어가며 '이기는 야구'를 통해 팬들의 발걸음을 이끌었다. 또한 다양한 팬 서비스와 마케팅 활동도 관중 유치에 힘을 보탰다.

SSG는 올 시즌에도 △청바지 데이 △캐릭터 시리즈 △랜디와 친구들 데이 △정기 사인회 △홈팀 훈련 참관 등 풍성한 이벤트를 진행했으며, 국내외 인기 패션 브랜드 및 캐릭터와의 협업을 통해 새로운 굿즈를 선보여 팬들에게 신선한 즐거움을 제공했다.


인천SSG랜더스필드 곳곳에 관중들의 보고 즐길 수 있는 시설이 확충됐다. △어메이징 챔피언스 존 △최정 포토존 △랜더스 그라운드 등을 조성해 구도 인천(球都仁川)의 자부심을 느낄 수 있도록 했다. 또한 화장실 쾌적 환경 조성을 통해 관람객의 편의를 도모했다. SSG는 앞으로도 차별화된 팬 경험을 확대해 나가며, 인천SSG랜더스필드만의 새로운 관중 문화를 만들어갈 계획이다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

