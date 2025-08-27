스포츠조선

'3위도 보인다!' 5연패 참사→8승1무1패 대반전…"팬분들 포기하지 않았기에"

최종수정 2025-08-27 13:44

'3위도 보인다!' 5연패 참사→8승1무1패 대반전…"팬분들 포기하지 않…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 7회초 1사 1루 디아즈의 2점홈런때 득점한 구자욱이 원태인 김지찬의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

'3위도 보인다!' 5연패 참사→8승1무1패 대반전…"팬분들 포기하지 않…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 7회초 1사 1루 디아즈가 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "팬분들이 포기하지 않고 응원을 해주셔서 우리 선수들도 열심히 플레이하고 있다."

삼성 라이온즈가 5강 진입을 위해 막판 스퍼트를 올리고 있다.

삼성은 26일 잠실 두산 베어스전에서 6대2로 승리해 4연승을 질주했다. 7위 삼성은 시즌 성적 59승2무59패를 기록, 5할 승률을 회복했다. 5위 NC 다이노스와는 0.5경기차에 불과하고, 3위 SSG 랜더스와도 2경기차다. 연승이 한두 경기만 더 이어져도 5강 안에 점프할 수 있는 상황이다.

삼성은 7월 말부터 8월 중순까지 2차례 5연패에 빠지면서 5강에서 멀어지는 듯했다. 지난달 30일 대전 한화 이글스전부터 지난 3일 대구 LG 트윈스전, 지난 9일 수원 KT 위즈전부터 14일 대구 KIA 타이거즈전까지 10패를 떠안는 동안 팀 순위는 8위까지 추락했다. 지난 14일 기준 4위였던 SSG와 5.5경기차가 났다.

삼성은 지난 15일 사직 롯데 자이언츠전 10대4 대승 이후 상승세를 타기 시작했다. 26일 두산전까지 최근 10경기에서 8승1무1패를 기록했다. 덕분에 SSG와 2경기차까지 빠르게 좁힐 수 있었다.

박진만 삼성 감독은 "우리가 타선의 힘으로 이기는 경기가 많았다. 지금 타선이 워낙 좋은 흐름을 타고 있다. 선발진도 지금 잘 운영되고 있고, 그래도 불펜이 이전보다는 좋아진 것 같다. 좌완 이승민이 좋은데, 지금 컨디션을 유지하고 있어서 옵션 하나가 늘면서 불펜 운영에 조금 더 여유가 생겼다. 또 김재윤이 9회에 버티고 있다 보니까 그 앞에 던질 수 있는 선수들의 활용도가 조금 더 많아지고 여유가 생겼다. 마무리 한 명이 든든하게 버텨주니까"라고 반등의 배경을 설명했다.

삼성 타선은 두산 에이스 곽빈을 두들기며 승기를 잡았다. 장단 10안타에 4사구 8개를 얻으면서 활발한 공격을 펼쳤다. 홈런왕을 예약한 르윈 디아즈는 4-0으로 앞선 7회초 쐐기 투런포를 터트렸다. 시즌 41호 홈런. 외국인 타자 역대 최다인 2015년 삼성 야마이코 나바로의 48홈런까지 7개를 남겨뒀다.


'3위도 보인다!' 5연패 참사→8승1무1패 대반전…"팬분들 포기하지 않…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회말 원태인이 이유찬을 삼진으로 잡아내 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

'3위도 보인다!' 5연패 참사→8승1무1패 대반전…"팬분들 포기하지 않…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/
디아즈는 "지금 선수단 분위기가 정말 좋다. 경기가 끝나면 '우리가 이길 것이다'라고 생각하는 분위기가 형성되어 있다. 우리가 성적이 안 좋았을 때도 항상 선수들끼리 미팅을 많이 하면서 '할 수 있다' 이런 동기 부여가 되는 말들을 많이 했다. 그런 게 있었기에 지금 잘 헤쳐나가고 있지 않나 생각한다. 지난해 한국시리즈 경험이 정말 내게는 값진 경험이었다. 그런 기분과 경기를 또다시 하고 싶긴 하다. 시즌 들어가기 전에 우리 목표는 우승이라고 잡고 들어왔고, 작년에 우리가 마지막에 이루지 못한 것을 이루면서 끝내자고 이야기했다. 그렇기에 우승하고 싶다"고 힘줘 말했다.


에이스 원태인은 6이닝 89구 2피안타 1볼넷 6탈삼진 무실점 완벽투를 펼치며 시즌 9승째를 챙겼다. 투구 수에 여유는 있었지만, 화요일 등판인 것을 고려해 불펜을 믿고 내려왔다. 8회 3번째 투수로 등판한 이호성(0이닝 2실점)이 흔들리긴 했지만, 김태훈과 김재윤이 뒤를 받치면서 승리를 지켰다.

원태인은 "오늘(26일) 너무 좋은 투수와의 대결이었다. 최대한 리드를 뺏기지 않으려 노력했고, 그러기 위해 매구 전력투구했는데 잘 맞아 들어갔다. 팀이 이기는 경기를 하는 것이 필요하다고 간절히 느낀다. 볼넷을 주기 싫어서 승부를 들어가다 적시타를 맞는 것보다는 필요한 경우에는 볼넷도 내주고 다음 타자를 상대하는 피칭을 해야 한다고 최근 마운드에서 생각이 들었다. 팬분들이 포기하지 않고 응원을 해 주셔서 우리 선수들도 열심히 플레이하고 있다. 변함없이 응원해 주시는 만큼 포스트시즌 진출보다 더 높은 곳을 바라보며 끝까지 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.


'3위도 보인다!' 5연패 참사→8승1무1패 대반전…"팬분들 포기하지 않…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회초 1사 만루 1타점 희생플라이를 날린 강민호와 득점에 성공한 구자욱이 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 지민, 송다은과 또 ♥열애설…나인원 한남 엘리베이터 영상→얼굴+멘트 공개

2.

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

3.

'이종혁 子' 탁수, 조갑경 딸과 여행까지..묘한 기류 "무슨 사이?" ('내 새끼의 연애')

4.

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

5.

손예진 "부계정 알 수 없는 이유로 삭제돼...아역 홀대 논란 탓 NO" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

펑크 난 관중석, 한숨 내쉰 사령탑..131일 만에 최저 관중에도 거인이 다시 뛴다 [사직 현장]

2.

"흥민 형, 나도 '탈트넘'" SON 떠나자 눈물 펑펑 '상습지각' 비수마, 100경기 채우고 이별…'비피셜' BBC, 갈라타사라이 협상 '확인'

3.

FA시즌인데 "그만두겠다는 생각까지." 바닥에서 들린 '필요하다'는 말. 1430일만에 4안타를 친 최원준의 목표는 '증명'이었다[창원 인터뷰]

4.

'이럴 수가' 韓 축구 최악의 결과, 국가대표 3인방 전원 UCL 예선 탈락...남은 건 김민재-이강인뿐

5.

BBC 보도! 쏘니 떠난다고 엉엉→'토트넘 MF' 갈라타사라이로 간다…"임대 영입 두고, 협상 진행중"

스포츠 많이본뉴스
1.

펑크 난 관중석, 한숨 내쉰 사령탑..131일 만에 최저 관중에도 거인이 다시 뛴다 [사직 현장]

2.

"흥민 형, 나도 '탈트넘'" SON 떠나자 눈물 펑펑 '상습지각' 비수마, 100경기 채우고 이별…'비피셜' BBC, 갈라타사라이 협상 '확인'

3.

FA시즌인데 "그만두겠다는 생각까지." 바닥에서 들린 '필요하다'는 말. 1430일만에 4안타를 친 최원준의 목표는 '증명'이었다[창원 인터뷰]

4.

'이럴 수가' 韓 축구 최악의 결과, 국가대표 3인방 전원 UCL 예선 탈락...남은 건 김민재-이강인뿐

5.

BBC 보도! 쏘니 떠난다고 엉엉→'토트넘 MF' 갈라타사라이로 간다…"임대 영입 두고, 협상 진행중"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.