펑크 난 관중석, 한숨 내쉰 사령탑..131일 만에 최저 관중에도 거인이…

[사직=스포츠조선 정재근 기자] 12연패 후유증은 관중석에도 큰 상처를 남겼다. 뜨거운 열기를 자랑하던 부산 사직구장이 넉 달여 만에 최저 관중을 기록했다.
롯데가 26일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와의 주중 3연전 첫 경기에서 4대3으로 승리했다. 공동 4위였던 KT를 꺾으며 다시 단독 4위로 올라섰다. 3위 SSG와의 승차는 0.5경기에 불과하다.
롯데 김태형 감독의 표정이 모든 것을 말해주고 있었다. 김 감독이 경기 전 관중석을 바라보며 큰 숨을 내쉬었다. 지옥에서 살아 돌아온 사령탑은 "나보다 선수와 코칭스태프가 고생 많았다. 오늘부터 다시 시작이다"라고 담담히 말했다.
하지만 이날 사직구장을 찾은 관중은 16,116명에 그쳤다. 4월 17일 키움전(11,812명) 이후 131일 만에 최저치를 기록했다.
같은 팀과 맞붙은 6월 27일 금요일 KT전(22,669명)과 비교하면 6천여 명이 줄었다. 올 시즌 화요일 홈 평균(19,459명)과 비교해도 적은 숫자다. 12연패의 충격이 분명했다.
비록 전체 관중수는 줄었지만, 1루 관중석을 가득 채운 열성 롯데 팬들의 응원 열기는 여전히 뜨거웠다.
최준용의 2이닝 무실점 호투, 30세이브를 달성한 마무리 김원중, 선취점을 뽑은 고승민, 결승타를 친 이호준의 활약도 빛났다.
27일 경기에는 KT 고영표와 롯데 박세웅이 선발 맞대결을 펼친다. 바닥을 친 사직구장의 관중 수가 다시 살아날 수 있을지도 관심거리다.