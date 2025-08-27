6연패 KIA를 구할 유일한 희망 → 후반기 ERA 10.41이라니.. …

|
[스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 6연패에 빠졌다. 신예 김도현이 무거운 짐을 안고 선발 출격한다.
김도현은 올 시즌 21경기 114이닝 4승 6패 평균자책점 4.66을 기록했다. 이닝과 경기 수만 봐도 로테이션을 꾸준히 지켰음을 알 수 있다. 27일까지 국내 투수 중 100이닝 이상 던진 선수는 18명 뿐이다. 김도현은 4~5선발 역할을 충분히 했다.
다만 시즌 초반 기대 이상으로 잘한 덕분에(?) 기대치가 높아졌다. 김도현은 5월까지 양현종 윤영철이 부진한 가운데 사실상 팀내 3선발이었다. 5월까지 11경기 평균자책점이 3.36으로 네일과 올러 다음이었다.
KIA로서는 김도현이 전반기 모습을 하루 빨리 되찾아주길 바랄 뿐이다.
올해 SSG전은 첫 등판이다. '생소함'을 무기로 김도현이 우위를 점할 가능성이 있다. 김도현은 통산 SSG전 16경기 27⅔이닝 승리 없이 3패 평균자책점 3.58을 기록했다. 승운이 따르지 않았지만 상대 전적은 기대를 걸어볼 만하다.
SSG 선발은 외국인 에이스 앤더슨이다. 앤더슨은 올해 24경기 138⅓이닝 9승 6패 평균자책점 2.21을 기록했다. 올해 KIA전 2경기에 나와 11⅔이닝 3실점(1자책) 평균자책점 0.77의 매우 강한 모습을 나타냈다. 대신 앤더슨은 2경기 전부 승패 없이 물러났다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com