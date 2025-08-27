스포츠조선

'노시환, 손아섭도 예외 없다' 이제는 쥐어짜야 할 시간, 팀을 위한 '희생' 그 누구도 예외는 없다[고척현장]

기사입력 2025-08-27 12:01


26일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 9회초 무사 2루. 노시환 진루시키는 번트 성공하는 손아섭. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.26/

9회초 무사 2루. 희생 번트 성공하는 손아섭.

9회초 1사 1, 3루. 키움 전준표 폭투 때 추가 득점에 성공한 한화 노시환.



[고척=스포츠조선 송정헌 기자] 이제는 손아섭도 예외 없다. 한화가 9회초 역전 승부를 펼치며 키움을 상대로 승리하며 3연승을 올렸다.

한화가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 주중 3연전 첫 번째 경기를 3대 1로 승리했다. 리그 2위 한화는 3연승을 달리며 시즌 68승3무48패를 기록해다. 리그 꼴찌 키움은 또다시 4연패를 당하며 시즌 첫 80패를 당했다. 키움은 시즌 전적 38승4무80패.

키움은 1회말 한화 선발 류현진을 상대로 선취점을 올렸다. 선두타자 송성문 내야안타, 1사 후 박주형이 송성문을 불러들이는 1타점 2루타를 날렸다. 한화는 4회 반격에 나섰다. 2사 후 한화 문현빈이 키움 알칸타라를 상대로 2루타를 날렸다. 이후 노시환이 1타점 동점 적시타를 날렸다.

양 팀 선발 류현진과 알칸타라는 승패를 기록하지는 못했지만 명품 투수전을 펼쳤다.

한화 선발 류현진은 6이닝 1실점, 키움 선발 알칸타라는 7이닝 1실점으로 마운드를 책임졌다. 류현진은 이날 경기에서 올 시즌 100탈삼진을 달성하며 역대 4번째 9시즌 연속 100탈삼진을 기록한 투수가 됐다.

1-1로 맞선 9회초 한화 선두타자 문현빈이 키움 마무리 조영건을 상대로 승부를 뒤집는 역전 솔로홈런을 날렸다. 문현빈은 조영건의 2구 몸쪽 볼을 그대로 걷어올려 우측 펜스를 넘기는 역전 홈런을 날렸다. 문현빈의 시즌 12호 홈런.


26일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 4회초 2사 2루. 1타점 적시타를 날린 한화 노시환. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.26/

9회초 역전 솔로홈런을 날린 한화 문현빈.

9회초 무사. 타구가 고척돔 천장을 맞고 인정 2루타가 된 노시환.


다음 타자 노시환이 친 타구가 크게 쏟아 오르더니 고척돔 천장을 맞고 잠시 타구가 사라졌다 떨어졌다. 돔구장 특성상 타구가 돔구장 천장을 맞고 볼이 사라졌다면 타자주자는 인정 2루타가 된다.

또다시 이어진 무사 2루 찬스에서 다음타자 손아섭은 희생번트로 2루주자 노시환을 3루까지 진루시켰다. 1사 3루에서 김태연 몸에 맞는 볼, 이어진 1사 1, 3루에서 키움 전준표의 폭투가 나오며 3루주자 노시환이 추가 득점에 성공했다. 노시환의 득점으로 한화는 2-1에서 3-1로 점수 차를 벌렸다.


9회초 무사 2루. 희생번트를 시도하는 손아섭.

9회초 2루타 이후 추가 득점에 성공하는 노시환.


한화 마무리 김서현이 9회말 무사 1, 2루 위기를 맞기도 했으나 후속 타자들을 잡아내며 3대 1로 승리했다.

한화는 9회초 손아섭의 희생번트 성공 이후 결정적인 추가 득점을 만들었다. 9회말 김서현의 실점 위기도 있었기에 9회초 3점을 만들어내는 장면은 승리에 결정적이었다. 한화 4번 타자 노시환도 지난 23일 SSG전 희생번트를 시도한 적이 있다.

리그 선두 LG에 4.5경기 차 2위를 달리고 있는 한화는 이제 올 시즌 25경기 밖에 남지 않았다. 타자들이 타격감이 좋아 점수를 많이 낼 수 있다면 상관없겠지만 이제는 작은 기회라도 살려야 할 시기다.

팀을 위해서라면 4번 타자도 고참 선수도 따로 없다. 지금은 팀을 위해서라면 모두가 희생해야 할 시간이다.


26일 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 한화의 경기. 한화가 키움에 3대 1로 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 한화 선수들.

경기 종료 후 팬들에게 인사하는 한화 선수들.

