ML사무국, 이정후-애런 저지 등 2026년 공식 개막전 얼굴로 띄웠다.…

[스포츠조선 노재형 기자]풀타임 첫 시즌을 어렵게 소화하고 있는 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 후반기 들어 두 번째로 결장했다.
특히 이정후는 8월 들어 22경기에서 타율 0.310(84타수 26안타), OPS 0.825로 상승세의 타격감을 이어가 컨디션 조절 차원에서 휴식이 필요했다는 게 벤치의 생각이다. 이정후는 28일 오전 10시45분 시작되는 컵스와의 3연전 2차전에는 정상적으로 선발출격할 예정이다. 컵스 선발이 우완 콜린 레이라 이정후가 리드오프로 나설 공산이 크다.
이날 샌프란시스코는 이정후 대신 중견수에 드류 길버트가 기용됐고, 리드오프는 좌익수 엘리엇 라모스가 맡았다. 라모스는 3타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점의 맹활약을 펼치며 5대2 승리를 선봉에서 이끌었다.
3연승을 질주한 샌프란시스코는 64승68패를 마크, NL 서부지구 3위로 뛰어올랐다. 애리조나 다이아몬드백스(64승69패)가 이날 밀워키 브루어스에 8대9로 패해 4위로 내려앉았다.
이에 따르면 샌프란시스코가 공식 개막전의 주인공으로 나선다. 내년 3월 26일 오라클파크에 뉴욕 양키스를 불러들여 2026년 메이저리그 첫 경기를 치르는 것이다. 다른 28개팀은 다음 날인 3월 27일 일제히 개막한다.
MLB는 이날 '2026년 메이저리그 스케줄'을 발표하면서 공식 X계정에 샌프란시스코 이정후, 로간 웹, 라파엘 데버스, 양키스 애런 저지, 맥스 프리드, 재즈 치좀 주니어를 내세워 개막전 일정을 알렸다.
샌프란시스코는 27일을 쉬고, 28~29일 양키스와 개막시리즈 2,3차전을 이어간다. 30일 또 하루를 쉰 뒤에는 3월 31일부터 4월 2일까지 샌디에이고 파드리스와 원정 3연전을 벌이며, 뉴욕 메츠와 필라델피아 필리스를 상대로 홈 7연전을 벌인다.
영원한 라이벌 LA 다저스와는 4월 22~24일 처음 만나 홈 3연전을 갖는다. 그리고 정규시즌 최종 시리즈도 상대가 다저스로 9월 26~28일 역시 오라클파크 홈 3연전이다.
내년 제96회 올스타전은 미국 독립 250주년을 맞아 1876년 미국 독립선언문이 채택된 필라델피아에서 개최된다. 7월 15일 필라델피아의 홈구장 시티즌스뱅크파크에서다.
