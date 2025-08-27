스포츠조선

'한화 그만 쫓아와' 치리노스 7이닝 무실점, 오스틴 투런포 3타점 LG, NC에 10-1 완승. 4연승 한화와 4.5G차 유지[창원 리뷰]

23일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. 5회말까지 무실점으로 호투한 치리노스가 더그아웃으로 들어오며 팔을 뻗고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.23/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/

22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/

[창원=스포츠조선 권인하 기자]두번의 역전패는 없었다. LG 트윈스가 NC 다이노스에 완벽한 승리를 거두고 1위 질주를 이어나갔다.

LG는 27일 창원NC파크에서 열린 NC와의 원정경기서 10대1의 완승을 거뒀다. 선발 요니 치리노스가 7이닝 무실점의 완벽투를 했고, 타선이 1회 오스틴의 선제 결승 투런포를 시작으로 꾸준히 점수를 뽑으면서 경기 흐름을 놓치지 않았다.

이날 승리로 LG는 74승3무44패를 기록하며 1위 자리를 탄탄히 지켰다. 한화도 키움에 승리해 둘의 4.5게임차는 그대로 유지됐다. NC는 55승6무55패로 다시 5할 승률로 내려왔다.

전날 기분좋은 역전승을 하며 5위에 오른 NC는 김주원(유격수)-최원준(중견수)-박민우(2루수)-데이비슨(지명타자)-박건우(우익수)-이우성(1루수)-김형준(포수)-서호철(3루수)-권희동(좌익수)을 내세웠고, LG는 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-오지환(지명타자)-구본혁(3루수)-박동원(포수)-천성호(좌익수)-박해민(중견수)이 나섰다. 김현수가 빠진 것이 LG 라인업의 달라진 점.

LG 치리노스, NC 신영우의 선발 맞대결은 누가 봐도 LG쪽으로 기우는 모양새. 그래도 NC는 낯선 신영우가 호투를 펼친다면 전날과 같은 좋은 결과를 기대할 수도 있는 상황. 신영우는 제구가 얼마나 잡히냐가 관건이었다.


NC 다이노스 선발 신영우가 27일 LG전서 선발등판해 역투하고 있다. 사진제공=NC 다이노스

23일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. LG 선발투수 치리노스가 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.23/

22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 5회초 LG 오지환이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/
전날 5-0의 리드를 지키지 못하고 7대9로 역전패했던 LG는 이날도 초반부터 앞서 나갔다.

1회초 선두 신민재가 스트레이트 볼넷으로 출루한 뒤 문성주가 체크스윙 삼진으로 물러났지만 오스틴이 신영우의 154㎞ 몸쪽 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘어가는 선제 투런포를 날렸다.

2회초엔 안타없이 점수를 얻었다. 구본혁과 박동원의 연속 볼넷으로 무사 1,2루를 얻은 LG는 천성호의 희생번트로 1사 2,3루를 만들었고, 박해민이 좌익수 희생플라이를 쳐 3-0을 만들었다. 신민재가 또 스트레이트 볼넷으로 나가 2사 1,2루의 찬스를 이었으나 문성주가 헛스윙 삼진으로 물러나 추가 득점은 실패.


3회초 선발 신영우를 끌어내렸다. 1사후 문보경이 볼넷을 골랐고 오지환이 우전안타를 때려내 1,2루의 찬스를 만들자 NC 벤치가 움직였다. 신영우가 내려가고 조민석이 올라왔다. 그런데 조민석이 초구와 2구째 연속 폭투를 해 문보경이 홈을 밟았다. 구본혁과 천성호도 볼넷을 얻었으나 안타가 나오지 않아 또 추가 득점을 하지 못해 4-0에서 멈췄다.

신영우는 2⅓이닝 동안 2안타(1홈런)만 맞았지만 5개의 볼넷을 내주면서 또 제구력 난조를 벗어나지 못했다. 4실점하며 결국 패전투수가 됐다.

뭔가 아쉬운 공격이 계속됐지만 LG는 계속 득점을 쌓아나갔다. 4회초엔 신민재와 문성주 오스틴 문보경 오지환 등 5명의 타자가 연속 안타를 치며 2점을 뽑았다. 6-0에서 이어진 1사 1,2루서 구본혁이 투수앞 병살타로 추가득점에 또 실패. 6회초 문성주의 안타와 오스틴의 2루타로 1점을 더해 7-0까지 달아났다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 박민우. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 데이비슨. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

27일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 투구하고 있는 LG 함덕주. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.27/
8회초 2사 2루에서 오스틴은 사이클링 히트를 노렸다. 1회 투런포, 4회 안타, 6회 2루타를 때려 3루타만 치면 사이클링 히트를 완성하는 것. 하지만 아쉽게 중견수 플라이로 아웃. 9회초 2사 1,2루서 신인 박관우가 안타를 치며 1점을 더 뽑더니, 박해민의 2타점 2루타로 기어이 10점을 찍었다.

LG가 차근차근 점수를 뽑는 동안 마운드는 치리노스가 굳게 지켰다.

치리노스는 7회까지 6안타 무4사구 5탈삼진 무실점의 쾌투로 시즌 11승을 거뒀다. 3회까지 퍼펙트로 NC 타선을 잠재웠던 치리노스는 6회말 2사후 3연속 안타로 만루의 첫 득점권 위기에 몰렸지만 천재환을 3루수앞 땅볼로 잡아내며 무실점을 이어나갔다.

NC는 선발 신영우가 초반 실점으로 리드를 뺏긴데다 NC 타선이 LG 선발 치리노스 공략에 실패하며 어려운 경기를 할 수밖에 없었다. 데이비슨이 9회말 솔로포로 홈팬들을 위로했다.
창원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

