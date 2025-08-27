에이스 10승 축하! 강철매직 얼굴에 보름달이 떴다 "역시 위기관리 전문…

스포츠조선

에이스 10승 축하! 강철매직 얼굴에 보름달이 떴다 "역시 위기관리 전문가" [부산승장]

최종수정 2025-08-27 22:41

KT 이강철 감독이 경기 전 미소짓고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. KT가 7대2로 승리했다. 이강철 감독이 승리투수 고영표를 맞이하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 2회초 무사. 강백호가 솔로포를 친 후 이강철 감독의 환영을 받고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 하루하루 치열한 순위싸움을 겪는 와중에 모처럼 무난한 승리를 따냈다. 투타에서 에이스와 주축 타자의 존재감이 돋보였다.

KT 위즈는 27일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 시즌 14차전에서 7대2로 승리했다.

이날 승리로 KT는 올시즌 롯데와의 상대전적을 5승7패2무로 바꿔놓았다. 올시즌 LG 트윈스-한화 이글스-롯데에 이어 시즌 60승(4무58패) 고지에 4번째로 올라섰다. 롯데와 어깨를 나란히 하며 공동 4위로 복귀했다.

반면 롯데는 12연패의 긴 터널을 지나 2연승 반등을 이뤘다가 곧바로 꺾인 셈이 됐다. 58패째(60승5무)를 기록, 3위 SSG 랜더스와의 차이를 좁히지 못했다.

KT로선 지난해 6승8패의 부침을 겪고, 올해도 잘 던지는 와중에 아홉수에 시달렸던 고영표에게 통산 4번째 10승을 안긴 기분좋은 승리였다.

경기 후 이강철 감독은 "선발 고영표가 뛰어난 위기 관리 능력을 보여주면서 승리를 이끌었다. 시즌 10승 달성을 축하한다"며 활짝 웃었다. 이어 "김민수도 안정적인 투구로 경기를 잘 마무리해줬다"고 덧붙였다.

KT도 경기 초반 출발이 썩 좋진 않았다. 고영표가 6이닝 동안 안타 8개, 4사구 2개를 허용하는 등 완벽한 컨디션도 아니었다.


27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. KT가 7대2로 승리했다. 이강철 감독이 강현우 포수를 맞이하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/
하지만 고영표가 롯데 타선을 상대로 6이닝 1실점으로 잘 묶었고, 강백호의 선제포에 이어 타자들이 두루 활약하며 승리를 따냈다. 고영표로선 2021년(11승) 2022년(13승) 2023년(12승)에 이어 통산 4번째 두자릿수 승수다.


이강철 감독은 "동점에서 5회초 강현우가 좋은 팀 배팅을 해주면서 리드를 잡았고, 장준원의 번트와 허경민의 2루타로 분위기를 가져왔다. 7회에는 강백호와 김상수의 연속 적시타, 장진혁의 희생플라이로 승기를 굳혔다. 포수 조대현과 강현우도 더운 날씨에 고생 많았다"고 돌아봤다.

이날 현장에는 1만6826명의 야구팬들이 찾아왔다. 만만찮은 원정응원에도 주눅들지 않고 뜨겁게 응원한 팬들의 열정이 돋보였다. 이강철 감독도 "원정 경기임에도 열성적으로 응원해주신 팬분들에게 감사하다"고 강조했다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

