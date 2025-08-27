그날, 부산에서 무슨 일이.. 박진만의 '더 미팅' → 9승1무1패 폭주…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "감독님께서 리더십을 발휘하셨다."
삼성은 그야말로 지옥에서 살아 돌아왔다. 15일 롯데전 승리부터 9승 1무 1패 폭주했다. 27일 잠실 두산전 14대1로 대승하며 5연승. 3위 SSG와 승차가 불과 1경기다. 이제 가을야구가 문제가 아니라 준플레이오프 직행을 노려야 한다.
박진만 감독은 어린 선수들이 많아서 기복이 심할 수밖에 없다고 진단했다.
강민호에 따르면 박진만 감독은 15일 롯데와의 3연전을 앞두고 중간 이상급 선수들을 소집했다.
강민호는 "감독님과 미팅을 한 번 했다. 그때가 터닝포인트였다. 그때 감독님이 순위도 보지 말고 길게 보지도 말고 그냥 오늘 한 게임에 모든 걸 다 쏟아붓자고 하셨다. 오늘 한 경기 하고 끝, 또 내일 또다시 하나 하고 끝, 이렇게 끊어서 한 번 해보자고 말씀하셨다"고 돌아봤다.
순위를 의식하고 경쟁 팀 승패에 신경 쓰면 오히려 집중력이 분산될 수 있다. 강민호는 "승차나 순위를 보면 스스로 뭔가 말리는 것 같기도 하고 분위기도 다운되고 그랬다. 감독님 말씀 이후에 생각을 바꿨는데 잘 풀리고 있는 것 같다"고 돌아봤다.
구자욱도 이날의 미팅이 반전의 계기였다고 되짚었다. 구자욱은 "감독님이 한 경기에 모든 걸 쏟아붓자고 하셨다. 그리고 일단 어린 선수들 많은데 신나고 밝게 하자고 하셨다. 그 후로 또 우리 팀 분위기가 좋아졌다. 감독님께서 리더십을 발휘하셨다"며 감탄했다.
