스포츠조선

'문' 잘 던지고, '문' 잘쳤다…'문'도 엄지 척! "축하하고 칭찬한다'

기사입력 2025-08-28 00:44


'문' 잘 던지고, '문' 잘쳤다…'문'도 엄지 척! "축하하고 칭찬한다…
27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 승리한 한화 김경문 감독과 문동주가 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/

[고척=스포츠조선 이종서 기자] 문동주는 잘 던졌고, 문현빈은 잘 쳤다. 김경문 한화 감독은 흡족한 미소를 지었다.

한화는 27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 3대1로 승리했다. 한화는 4연승을 달림과 동시에 위닝시리즈를 확보했다. 시즌 전적은 69승3무48패.

선발 문동주가 제몫을 했다. 6이닝 동안 1점 밖에 내주지 않으면서 키움 타선을 틀어막았다.

타선은 화끈하게 터지지는 않았지만, 문동주에게 승리를 안겼다. 0-1로 지고 있던 3회초 선두타자 최재훈이 안타를 치고 나갔고, 심우준의 땅볼 때 나온 상대 실책으로 무사 1,2루를 만들었다. 이후 이원석의 땅볼로 1사 1,3루가 됐고, 리베라토의 땅볼로 3루 주자가 홈을 밟아 1-1을 만들었다.

분위기를 전환한 한화는 5회초 리드를 가지고 왔다. 이도윤과 최재훈의 연속 안타로 만들어진 무사 1,3루 기회. 이원석의 중견수 방면 희생플라이로 2-1로 앞서 나갔다.

8회초 한화는 선두타자 이원석이 몸 맞는 공으로 나간 뒤 문현빈의 적시 2루타가 터지면서 3-1로 승부에 쐐기를 박았다.


'문' 잘 던지고, '문' 잘쳤다…'문'도 엄지 척! "축하하고 칭찬한다…
27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 8회초 1사 1루 한화 문현빈이 적시타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/
문동주가 6회까지 마운드를 지킨 가운데 박상원(1이닝 무실점)-김범수(⅔이닝 무실점)-한승혁(⅓이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 차례로 올라와 팀 승리를 완성했다. 아울러 문동주는 커리어 첫 10승을 달성했다.

경기를 마친 뒤 김 감독은 "문동주가 부상복귀후 피칭이라 걱정되었는데, 6이닝 동안 선발투수로 자기역할을 완벽히 소화해주고 내려왔고, 오늘 승리투수와 개인최다승까지 이루게 되어 축하한다고 전하고 싶다"고 이야기했다.


타선에서는 문현빈의 공을 높게 평가했다. 문현빈은 전날(26일) 9회초 1-1에서 균형을 깨는 홈런을 날리며 결승타 주인공이 되기도 했다. 김 감독은 "추가점이 필요했던 8회 2루타를 치며 필요한 타점을 올리며, 어제 이어 오늘도 활약해준 문현빈 선수를 칭찬해주고 싶다"고 밝혔다.

한화는 28일 선발투수로 코디 폰세를 예고했다. 키움은 하영민이 선발로 나온다.
고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


'문' 잘 던지고, '문' 잘쳤다…'문'도 엄지 척! "축하하고 칭찬한다…
27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 승리한 한화 선수들이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“신지 욕, 종민 욕, 다 내가 했다” 빽가, 코요태 소문 근원지 고백('라스')

2.

박수홍 딸 재이, 父수입 넘어서겠네...첫 화보 촬영 러블리 공주님으로 변신

3.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

4.

'故 최진실 딸' 김준희, '중국 여행 중 당한 일'에 진절머리 "집에 갈래요..힘들다"

5.

김종민, '문원♥' 신지 신혼집 이사 반대했다.."나중에 가면 어떻겠냐고" (어떠신지)

스포츠 많이본뉴스
1.

'노시환, 손아섭도 예외 없다' 이제는 쥐어짜야 할 시간, 팀을 위한 '희생' 그 누구도 예외는 없다[고척현장]

2.

'대충격' 손흥민 따라 MLS 갈게! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴, 다음 시즌 떠난다…든든한 신입생 영입→영향력 감소

3.

'5이닝 6K 1실점' 커쇼의 찬란한 8월, 5전 전승+ERA 1.88 '이달의 투수?'...LAD 6-3 CIN

4.

'부끄럽지만...' 2년 연속 100타점이 팀 최초입니다. 국내 최다 홈런도 정조준. 44년만에 진짜 4번 타자를 찾았다[창원 현장]

5.

'아시아 1등' 일본 축구 대단하네, 한국과 차원이 다른 선수풀...여기도 유럽파, 저기도 유럽파

스포츠 많이본뉴스
1.

'노시환, 손아섭도 예외 없다' 이제는 쥐어짜야 할 시간, 팀을 위한 '희생' 그 누구도 예외는 없다[고척현장]

2.

'대충격' 손흥민 따라 MLS 갈게! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴, 다음 시즌 떠난다…든든한 신입생 영입→영향력 감소

3.

'5이닝 6K 1실점' 커쇼의 찬란한 8월, 5전 전승+ERA 1.88 '이달의 투수?'...LAD 6-3 CIN

4.

'부끄럽지만...' 2년 연속 100타점이 팀 최초입니다. 국내 최다 홈런도 정조준. 44년만에 진짜 4번 타자를 찾았다[창원 현장]

5.

'아시아 1등' 일본 축구 대단하네, 한국과 차원이 다른 선수풀...여기도 유럽파, 저기도 유럽파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.