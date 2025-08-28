스포츠조선

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

최종수정 2025-08-28 11:15

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타…
LA 다저스 오타니 쇼헤이가 28일(한국시각) 다저스타디움에서 신시내티 레즈를 상대로 선발등판해 다이내믹한 모션으로 투구를 하고 있다. AP연합뉴스

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타…
메이저리그사커 LAFC 손흥민이 시구를 하고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 마운드 복귀 후 처음으로 5이닝을 던졌다.

오타니는 28일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 진행 중인 신시내티 레즈와의 홈 3연전 마지막 경기에 선발등판해 5이닝 동안 삼진 9개를 잡아내며 2안타 1실점을 기록했다. 오타니는 4-1로 앞선 6회 교체돼 승리투수 요건을 충족했다.

투구수는 올시즌 최다인 87개였고, 볼넷 2개를 허용했다. 15개를 던진 직구 구속은 최고 100.3마일, 평균 98.1마일을 찍었는데, 이날은 커브(23개)와 스위퍼(16개), 스플리터(11개) 등 변화구 위주로 타이밍을 빼앗는 투구를 펼쳤다.

오타니는 지난 21일 쿠어스필드에서 콜로라도 로키스를 상대로 4이닝 동안 9안타를 얻어맞고 5실점으로 부진을 보인데다 상대 타자의 강습타구에 오른쪽 허벅지를 맞고 타박상까지 입어 우려를 샀다. 이 때문에 휴식을 하루 더 가진 뒤 7일 만에 등판이 이뤄졌다.

탈삼진 9개는 지난 7일 세인트루이스 카디널스전서 잡은 8개를 넘어선 시즌 최다 기록이다. 평균자책점은 4.61에서 4.18로 낮췄다.

특히 이날 메이저리그사커 LAFC 손흥민이 예고대로 다저스 저지를 입고 시구에 나섰다.


드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타…
오타니가 삼진 8개를 잡아내는 위력적인 투구를 펼쳤다. AP연합뉴스
오타니는 1회초 선두 TJ 프리들에게 초구 직구를 바깥쪽으로 던지다 좌전안타를 허용했다. 그러나 이후 세 타자를 제압하며 순조롭게 이닝을 마쳤다. 노엘비 마르테를 79.8마일 바깥쪽으로 크게 떨어지는 커브로 헛스윙 삼진, 좌타자 엘리 델라크루즈를 풀카운트에서 8구째 89.7마일 몸쪽 슬라이더로 헛스윙 삼진으로 각각 돌려세운 뒤 오스틴 헤이스를 중견수 뜬공으로 잡아냈다.

오타니는 이어진 1회말 첫 타석에서 신시내티 좌완 선발 닉 로돌로를 상대로 2구째 바깥쪽 92.9마일 직구를 받아쳤으나 좌익수 뜬공으로 아웃됐다.


2회에도 호투가 이어졌다. 선두 좌타자 개빈 럭스를 4구째 81.9마일 몸쪽 커브를 던져 헛스윙 삼진으로 잡은 오타니는 스펜서 스티어를 풀카운트에서 볼넷으로 내보낸 뒤 폭투까지 범한데 이어 호세 트레비노에게도 풀카운트에서 볼넷을 내줘 1사 1,2루에 몰렸다.

키브라이언 헤이스 타석에서 또 폭투를 범한 오타니는 헤이스를 100.3마일 높은 직구로 헛스윙 삼진으로 솎아낸 뒤 맷 맥클레인과 7구까지 가는 혈전 끝에 바깥쪽으로 떨어지는 81.4마일 커브로 헛스윙 삼진으로 제압하고 무실점으로 넘겼다.


드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타…
오타니가 1회 투구 도중 손으로 땀을 닦아내고 있다. AFP연합뉴스
불안한 가운데 역투를 펼치던 오타니는 3회초 홈런을 맞고 먼저 실점을 했다. 선두 프리들을 1루수 땅볼로 잡은 오타니는 마르테에게 초구 93마일 커터를 한복판으로 꽂다 좌중간 펜스를 훌쩍 넘어가는 솔로홈런을 허용했다. 올시즌 3번째 피홈런.

그러나 오타니는 델라크루즈와 헤이스를 연속 삼진으로 잡고 이닝을 마무리했다. 델라크루즈는 볼카운트 2B2S에서 5구째 몸쪽 100마일 직구에 루킹 삼진, 헤이스는 풀카운트에서 6구째 낮게 떨어지는 87.3마일 스위퍼에 헛스윙 삼진을 당했다.

오타니는 4회 선두 럭스를 6구째 82.6마일 커브로 헛스윙 삼진으로 잡은 뒤 스티어를 3루수 땅볼, 트레비노를 1루수 플라이로 처리하며 이날 첫 삼자범퇴를 기록했다.


드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타…
오타니가 3회초 노엘비 마르테에게 좌월 솔로홈런을 허용하고 있다. AP연합뉴스
다저스는 이어진 4회말 공격에서 4득점하며 전세를 뒤집었다.

선두 오타니가 팀의 첫 안타를 뽑아내며 포문을 열었다. 신시내티 좌완 선발 닉 로돌로의 4구째 88.5마일 몸쪽 체인지업을 잡아당겨 102.7마일의 속도로 우측으로 흐르는 안타를 터뜨렸다. 1사후 테오스카 에르난데스의 우중간 빗맞은 안타로 2루까지 간 오타니는 앤디 파헤스의 우중간 빗맞은 안타가 또 나와 3루로 진루, 다저스는 1사 만루의 찬스를 맞았다.

이어 키케 에르난데스가 중전안타를 터뜨려 오타니와 테오스카가 홈을 밟아 2-1로 전세를 뒤집었다. 이어 돌튼 러싱의 2타점 적시타로 4-1로 도망가며 투수 오타니의 어깨를 가볍게 해줬다.

오타니는 5회에도 마운드에 올라 선두 헤이스를 3루수 땅볼로 처리한 뒤 맥클레인을 88.9마일 슬라이더로 헛스윙 삼진으로 잡고 시즌 하이인 9번째 탈삼진을 기록했다. 이어 프리들을 1루수 땅볼을 잡고 마침내 5이닝을 채웠다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 변영훈, '촬영 중 헬기 추락' 7명 사망한 대형참사..오늘(28일) 32주기

2.

[종합] 싸이, 약물 대리수령 가수 A씨였다…"명백한 과오 죄송, 경찰조사 진행중"(전문)

3.

코요태 빽가 "신지♥문원 상견례서 화장실行, 몸도 마음도 놀라"[SC리뷰]

4.

빌 게이츠, 하루에 쓰는 돈 쿨하게 공개 "좋은 집+전용기, 솔직히 많이 써" ('유퀴즈')

5.

"내가 뭘 뿌릴지 모르지"…안달난 송다은, BTS 지민 열애설 인증 또 남았나[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]'욕설 퇴장→X자 시위' 포옛, 대체 뭐라고 했길래 퇴장 당했을까

2.

英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아

3.

'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"

4.

'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]

5.

HERE WE GO 확정 보도! '손흥민 우리 망했어' 토트넘, 7번 후계자 영입 끝내 실패..."맨시티 이적 불가 통보"

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]'욕설 퇴장→X자 시위' 포옛, 대체 뭐라고 했길래 퇴장 당했을까

2.

英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아

3.

'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"

4.

'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]

5.

HERE WE GO 확정 보도! '손흥민 우리 망했어' 토트넘, 7번 후계자 영입 끝내 실패..."맨시티 이적 불가 통보"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.