스포츠조선

'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 뽑았다…김상진·김현욱·이병규 코치 1군 등록 [부산현장]

최종수정 2025-08-28 15:57

'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 …
사진제공=롯데 자이언츠

'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 …
28일 경기전 얼리워크 도중 김동혁과 이야기를 나누는 이병규 타격코치. 김영록 기자

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 8월 성적 5승15패2무. 롯데 자이언츠는 8월만 보면 10개 구단 중 압도적 꼴찌팀이었다.

이제 더이상 2군에서 수혈할 '새로운 피'도 마땅치 않은 상황. 결국 김태형 감독이 칼을 뽑았다. 1군 코치진에 대규모 변화를 줬다.

롯데 자이언츠는 28일 김상진 투수코치, 김현욱 투수코치와 이병규 타격코치를 1군에 등록했다.

김상진 코치와 이병규 코치는 올시즌 2군 투수-타격 코치, 김현욱 코치는 재활군(3군) 투수코치를 맡고 있었다.

롯데는 후반기 팀타율(2할4푼4리) 팀 OPS 꼴찌(0.668) 팀 평균자책점 8위(4.52)를 기록중이었다. 김태형 감독으로선 선수단 분위기에 변화를 주기 위한 선택인 셈.

프로야구에서 코치진 변경은 전적으로 1군 감독의 권한이다. 구단은 현장의 판단을 존중할 뿐이다.


'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 …
사진제공=롯데 자이언츠
김상진 코치는 올해부터 롯데에 합류했다. 두산 시절 김태형 감독과 함께 '화수분' 마운드를 구축한 주역으로 주목받았고, 올해 윤성빈 홍민기 등 젊은 투수들을 잇따라 1군으로 올려보내며 자신의 명성을 증명했다.

앞서 김태형 감독은 9월 잔여시즌부터 이민석의 필승조 활용에 대한 구상도 밝힌 바 있다. 한층 더 치열해질 순위싸움의 와중에서 김상진 코치가 맡을 역할도 기대된다.


김현욱 투수코치는 2023년 컨디셔닝코치로 합류했다가 투수코치로 보직을 바꿨고, 지난해부터 잔류군 투수코치를 맡아왔다. 2023~2024년 야구 국가대표팀의 불펜코치도 역임한 바 있다. 컨디션 관리와 투구 밸런스를 잡는데 특히 도움을 받은 선수들이 많다.


'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 …
김현욱 투수코치. 스포츠조선DB
이병규 타격코치는 2021년 현역 은퇴 이후 롯데에서 곧바로 타격 코치 생활을 시작했다. '윤고나황손'으로 대표되는 롯데의 젊은 타선을 육성한 핵심 인물로 평가된다. 2023년 후반기 이후 주로 2군에 머물다 이번 기회에 다시 1군으로 보직을 옮겼다.

윤고나황손 외에도 한태양 박찬형 장두성 등 신예 타자들이 1군에서 좋은 활약을 펼치고 있는 만큼 이병규 코치의 역할도 한층 막중할 전망.

한편 주형광-이재율 투수코치, 임훈 타격코치는 퓨처스로 내려갔다. 결과적으로 후반기 부진에 대해 세 사람이 책임을 진 모양새다.

롯데는 이날 평소 연습시간보다 30여분 빠르게 얼리워크로 타격 훈련을 펼쳤다. 노진혁 정훈 등 베테랑들부터 한태양 박찬형 등 신예들까지 두루 참여, 후끈한 더위 속에도 훈련에 열중했다. 조원우 수석코치와 이병규 타격코치를 비롯해 고영민, 이성곤 코치 등이 함께 땀을 흘렸다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

2.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

3.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

4.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

5.

[SC현장] '박지성 절친' 에브라→구자철·이근호 합류…'슈팅스타2', 한층 더 풍성해졌다(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

3.

HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던' 브라질 국대 플메 낙점 "이적 조건 검토"

4.

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?…리버풀 속 뒤집힌다→"레알서 선발로 못 뛰는게 이유"

5.

MLS 30라운드는 그냥 '손흥민'으로 끝! 이주의 팀에 이어 이주의 골까지 '선정'[오피셜]

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

3.

HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던' 브라질 국대 플메 낙점 "이적 조건 검토"

4.

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?…리버풀 속 뒤집힌다→"레알서 선발로 못 뛰는게 이유"

5.

MLS 30라운드는 그냥 '손흥민'으로 끝! 이주의 팀에 이어 이주의 골까지 '선정'[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.