스포츠조선

'156㎞ 파이어볼러' 홍민기, 팔꿈치 이상없다…가슴 쓸어내린 롯데 "검진 결과 염증·손상 無" [부산체크]

최종수정 2025-08-28 15:51

'156㎞ 파이어볼러' 홍민기, 팔꿈치 이상없다…가슴 쓸어내린 롯데 "검…
25일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회를 무실점으로 막은 홍민기가 미소짓고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.25/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] '올해의 발견'으로 꼽힐만한 좌완 강속구 투수의 통증. 롯데 자이언츠가 깜짝 놀랐던 가슴을 애써 쓸어내렸다.

롯데 자이언츠는 28일 홍민기의 팔꿈치 검진 결과에 대해 '아무 이상 없다'고 밝혔다.

롯데 관계자는 "병원에서 정밀 검진을 받은 결과 염증 및 손상은 발견되지 않았다. 조만간 피칭 훈련에 들어갈 수 있을 것"이라고 부연했다.

전날 김태형 감독은 "1군 말소 시점에는 팔꿈치 문제는 없었다. 제구에 문제가 생겨서 내려갔던 것"이라고만 답했다.

'지옥에서라도 데려온다'는 좌완 파이어볼러다. 2020년 2차 1라운드에 빛나는 재능이지만, 올시즌 전까지 홍민기의 1군 경험은 4경기 4이닝 평균자책점 13.50이 전부였다. 도무지 잡히지 않았던 제구 때문이었다.


'156㎞ 파이어볼러' 홍민기, 팔꿈치 이상없다…가슴 쓸어내린 롯데 "검…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 7회말 홍민기가 공 2개만을 던진 후 교체되고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/
올해는 환골탈태했다. 지난 4월 시즌 중임에도 구단의 소개로 일본으로 건너가 바이오메카닉 관련 교육을 받은게 큰 도움이 됐다. 올해 새롭게 부임한 김상진 투수코치의 지도도 큰 도움이 됐다.

'한가운데 보고 던져라'라는 코치진의 조언도 통했다. 최고 156㎞ 직구를 뿜어내며 김태형 감독을 웃게 했다. 감보아-이민석-윤성빈과 더불어 150㎞ 중반 직구를 던지는 롯데의 강속구 라인업을 형성했다. 갈고닦은 2종류의 슬라이더도 일품이었다.

선발과 불펜을 오가다 필승조까지 자리매김했다. 7월 롯데의 상승세를 주도한 주역 중 한명이었다.


하지만 7월말 NC 다이노스전 이후 급격히 투구내용이 나빠졌다. 8월에는 스트라이크를 던지는 자체를 힘들어한다는 느낌을 받을 정도였다. 결국 지난 20일 1군에서 말소됐다.


'156㎞ 파이어볼러' 홍민기, 팔꿈치 이상없다…가슴 쓸어내린 롯데 "검…
25일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 7회초 1사 만루 위기에 등판해 1실점으로 막은 홍민기가 기뻐하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.25/
2군에서는 실전에 등판하기보단 투구폼을 가다듬고 휴식과 안정을 취하는데 초점을 맞췄다. 그러던 중 팔꿈치 통증이 발견돼 병원에서 검진을 받았고, 이상 없다는 소견을 받게 된 것.

롯데는 8월 들어 5승15패로 10개 구단 중 전체 꼴찌의 부진에 시달리고 있다. 승리를 따낸 26일 부산 KT 위즈전에선 필승조 최준용이 2이닝을 소화하기도 했다.

홍민기의 합류가 간절하게 기다려지는 이유다. 잔여경기는 일정이 띄엄띄엄하다. 홍민기-최준용-정철원-김원중의 필승조 라인업이 갖춰지고, 필요에 따라 이민석까지 필승조에 합류하게 되면 롯데는 한층 더 강한 모습을 보여줄 수 있다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

2.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

3.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

4.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

5.

[SC현장] '박지성 절친' 에브라→구자철·이근호 합류…'슈팅스타2', 한층 더 풍성해졌다(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

3.

HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던' 브라질 국대 플메 낙점 "이적 조건 검토"

4.

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?…리버풀 속 뒤집힌다→"레알서 선발로 못 뛰는게 이유"

5.

MLS 30라운드는 그냥 '손흥민'으로 끝! 이주의 팀에 이어 이주의 골까지 '선정'[오피셜]

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

3.

HERE WE GO 확인! 토트넘 '매디슨 대체자' 확정. '펩도 원했던' 브라질 국대 플메 낙점 "이적 조건 검토"

4.

깜짝 대반전! '아놀드 맨시티 이적'으로 EPL 'COME BACK'?…리버풀 속 뒤집힌다→"레알서 선발로 못 뛰는게 이유"

5.

MLS 30라운드는 그냥 '손흥민'으로 끝! 이주의 팀에 이어 이주의 골까지 '선정'[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.