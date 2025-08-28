팬과 SNS 설전→2군행, 결국 사과문까지…"한마디 말로 해소되지 않겠지…

|
[스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈의 박정우가 사과문을 올렸다.
경기를 마친 뒤 일부 팬들은 SNS에 박정우를 비난하는 글을 올렸다. 이에 박정우는 메시지를 보내 설전을 벌였고, 이 사실이 커뮤니티 등을 통해 알려졌다.
논란이 커지면서 KIA는 23일 박정우를 1군 엔트리에서 제외했다. 당시 KIA는 "팬과 언쟁을 벌인 부분이 부적절하다고 판단했다. 자숙 차원"이라고 밝혔다.
박정우는 "지난 22일 새벽 저의 인스타 스토리에 팬 개인의 신상정보를 유출하여 큰 피해를 끼치고, DM으로 비방과 욕설로 팬분께 상처를 드린 점 머리 숙여 사죄한다"라며 "팬분이 받았을 충격과 상처는 한마디 말로 해소되지 않겠지만, 저의 경솔함으로 일어난 일에 대해 깊이 반성한다"고 밝혔다.
▲ 박정우 SNS 사과문 전문
KIA 타이거즈 박정우입니다
지난 22일 새벽 저의 인스타 스토리에 팬 개인의 신상정보를 유출하여 큰 피해를 끼치고, DM으로 비방과 욕설로 팬분께 상처를 드린 점 머리 숙여 사죄합니다.
팬분이 받았을 충격과 상처는 한마디 말로 해소되지 않겠지만, 저의 경솔함으로 일어난 일에 대해 깊이 반성합니다.
저로 인해 개인정보 유출의 피해를 보고 있는 팬분의 개인정보 유포를 멈추어 주시길 간곡히 부탁드립니다.
저의 잘못된 행동으로 많은 팬분들께 실망과 불쾌감을 드리고, 구단의 이미지를 실추시킨 점 또한 진심으로 사과드립니다.
개인정보 유출 피해로 고통 받는 팬분의 정보 유포를 제발 멈추어주시길 거듭 부탁드립니다.
다시 한번 저의 잘못으로 불편함을 느끼신 모든 분과 고통받고 있을 팬분께 진심으로 사과드립니다. 반성하겠습니다.
인천=이종서기자 bellstop@sportschosun.com