'끝판대장 그 역사에 마침표를 찍다' 떠나는 오승환 품에 안긴 양의지..…

|
|
|
[잠실=스포츠조선 박재만 기자] '굿바이 끝판대장 오승환' 우리나라 역대 최고 클로저 삼성 오승환이 잠실구장을 찾은 야구팬들에게 인사를 건넸다.
프로 21년 생황을 마무리하는 오승환을 위해 두산 김태룡 단장은 '끝판대장 그 역사에 마침표를 찍다'라고 새겨진 달항아리를 선물했다. 특별한 선물을 받은 오승환은 답례품으로 본인 글러브를 케이스에 담아 김태룡 단장에게 건넸다.
|
지난 6일 인천 SSG 원정길에 올랐던 삼성 오승환은 은퇴를 발표했다. 올 시즌을 끝으로 현역 생활을 끝낸다고 공식 발표했다. 삼성 라이온즈 구단은 오승환의 등번호 21번을 영구 결번으로 지정했다.
|
우리나라를 대표하는 클로저 오승환은 포수 미트에 묵직하게 꽂히는 돌직구를 던지며 9회를 책임졌다. 삼성 팬들은 오승환을 돌부처, 끝판대장으로 불렀다.
|
두산에서 준비한 특별한 은퇴 투어 선물에 활짝 웃은 오승환은 사랑하는 가족과 기념 촬영을 마친 뒤 마운드로 향했다. 삼성과 두산 선수들은 마운드에 모여 올 시즌을 끝으로 선수 생활에 마침표를 ?는 끝판 대장 오승환과 인사를 나눴다.
양의지는 아쉬움 마음이 컸는지 오승환 품에 안기기도 했다.
|
|
|
|
|