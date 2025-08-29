스포츠조선

최강 5선발은 다르네. 1위팀은 9월도 똑같다. "5인 로테이션 유지. 더 쉬면 공에 힘이 더 생긴다"[창원 코멘트]

기사입력 2025-08-29 03:40


24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/

23일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. LG 선발투수 치리노스가 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.23/

12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

[창원=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스는 9월 잔여경기 일정 때도 5인 로테이션을 그대로 가져간다.

LG 염경엽 감독은 "선발 5명을 순서대로 낼 계획을 가지고 있다"면서 "투수가 6일, 7일, 8일을 쉴 수 있을 것이고 투수는 쉬면 더 공에 힘이 생기지 않겠나"라며 로테이션대로 선발진을 운영할 생각을 말했다.

LG는 9월에 19경기가 예정돼 있는데 일주일에 4~5경기가 잡혀있다. 4경기만 있을 땐 4선발까지만 필요하고 5경기를 할 때만 5선발까지 준비하면 되지만 염 감독은 5명의 선발로 내면서 선발진들에게 충분한 휴식의 시간을 주겠다는 뜻을 전한 것.

이는 선발진 5명이 모두 안정적인 피칭이 가능하기 때문에 내릴 수 있는 결정.

1선발 치리노스가 전날 NC전서 7이닝 6안타 무실점을 기록하는 등 올시즌 11승4패 평균자책점 3.47을 기록 중이고, 임찬규는 11승3패 평균자책점 2.71로 국내 투수 다승 1위, 평균자책점 1위를 달리고 있다. 왼손 듀오 손주영과 송승기도 좋다. 손주영은 9승6패 평균자책점 3.30을 기록하고 있고, 올해 5선발로 나선 송승기는 10승5패 평균자책점 3.35를 올렸다.


17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. LG 임찬규가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 손주영. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/
새로 영입한 외국인 투수 앤더스 톨허스트는 3경기서 3승무패 평균자책점 0.50의 엄청난 피칭으로 벌써 '대박'을 터뜨리며 한국시리즈 1차전 선발로떠오르고 있다.

LG는 27일 현재 74승3무44패로 1위를 달리고 있다. 2위인 한화 이글스(69승3무48패)와는 4.5게임차로 앞서 있다. LG의 강점은 탄탄한 선발진이다. 불펜도 마무리 유영찬이 17세이브에 8월엔 평균자책점 0.00의 좋은 피칭을 하고 있지만 중간 계투진이 기복을 보이고 있는 점은 아쉽다. 그래서 선발이 많은 이닝을 끌어주면서 팀타율 1위(0.275), 경기당 득점 1위(5.4점)를 달리는 강력한 팀 타선을 앞세월 리드를 해서 승리를 하는 것이 LG에겐 최상의 시나리오라 볼 수 있다.

시즌 막판엔 포스트시즌에 불펜 투수로 나설 1명을 정규시즌 때 중간으로 던질 예정이다. 염 감독은 "아직 누굴 불펜 투수로 할지 정하진 않았다. 우리가 불펜이 약하기 때문에 선발 1명이 불펜으로 가면 불펜이 좋아질 것"이라고 했다.
창원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

