[부음]전준홍씨(KIA 타이거즈 마케팅팀 프로) 부친상

기사입력 2025-08-29 15:49


전준홍씨(KIA 타이거즈 마케팅팀 프로) 부친상=29일, 광주광역시 광산구 스카이장례식장 102호, 발인 8월 31일 오전 7시 40분, 장지 영락공원

