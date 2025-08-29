'5강 안 끝났어!' KIA 6회 7점 대폭발, KT에 역전승…네일 8승…

|
|
[수원=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 3연승을 달리며 5강 희망을 이어 갔다.
KT는 허경민(3루수)-앤드류 스티븐슨(중견수)-안현민(우익수)-강백호(지명타자)-김상수(2루수)-황재균(1루수)-강현우(포수)-장진혁(좌익수)-장준원(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 패트릭 머피.
네일은 에이스다웠다. 7이닝 98구 3피안타 1볼넷 5탈삼진 1실점 호투를 펼쳐 시즌 8승(3패)째를 챙겼다. SSG 랜더스와 주중 3연전에서 정해영, 전상현, 조상우, 성영탁 등 필승조를 전부 소모한 상황에서 네일이 긴 이닝을 버틴 덕분에 불펜을 아낄 수 있었다.
타선에서는 오선우와 김호령의 활약이 돋보였다. 오선우는 결승 3점포를 터트려 시즌 홈런 15개를 달성하는 동시에 KT를 마지막으로 개인 첫 전 구단 상대 홈런을 기록했다. 김호령은 4타수 3안타(1홈런) 1볼넷 5타점 맹타를 휘둘렀다. 개인 한 경기 최다 타점 타이기록.
KT 패트릭은 KBO 데뷔 8경기 만에 처음으로 와르르 무너졌다. 5⅔이닝 103구 8피안타(1피홈런) 4볼넷 2탈삼진 7실점에 그쳐 시즌 2패(2승)째를 떠안았다. 시즌 평균자책점은 종전 1.93에서 3.29까지 치솟았다.
|
|
네일과 패트릭의 팽팽한 투수전이 펼쳐진 가운데 5회말 네일이 먼저 실점했다. 선두타자 김상수를 볼넷으로 내보낸 게 화근이었다. 황재균에게 우익선상 안타를 맞아 무사 1, 3루가 됐고, 강현우를 2루수 병살타로 돌려세울 때 3루주자 김상수가 득점해 0-1이 됐다.
잠잠하던 KIA 타선은 6회초 대거 7점을 뽑으면서 패트릭을 완전히 무너뜨렸다. 김호령이 우중간 2루타로 물꼬를 텄다. 김선빈이 중견수 오른쪽 적시타를 날려 1-1 균형을 맞췄다.
계속된 무사 1루 기회에서 위즈덤이 볼넷으로 걸어나갔다. 나성범은 2루수 인필드플라이 아웃. 1사 1, 2루에 오선우가 타석에 섰는데, 볼카운트 1B1S에서 패트릭의 체인지업이 높게 형성된 것을 놓치지 않고 받아쳐 우월 3점포를 터트렸다. 비거리 126.5m에 이르는 대형 홈런이었다.
4-1로 뒤집은 KIA는 여기서 패트릭을 더 몰아붙였다. KT 벤치는 쉽게 투수를 바꾸지 못하고 있었다. 2사 후 한준수의 볼넷, 박민과 박찬호의 안타로 만루 기회를 얻었다. 타순이 한 바퀴 돌아 다시 김호령 타석. 김호령은 기다렸다는 듯이 중견수 뒤로 빠지는 3타점 적시 2루타를 날려 7-1까지 거리를 벌렸다.
KIA는 7회초 나성범의 홈런으로 한 점을 더 달아났다. KT 우완 김동현의 시속 148㎞짜리 직구를 받아쳤다. 8-1.
8회초 김호령이 시즌 6호포를 터트리며 KT의 추격 의지를 완전히 꺾었다. 선두타자 박찬호가 볼넷을 골라 걸어나간 가운데 김호령이 중월 투런포를 터트려 10-1 승리에 쐐기를 박았다.
|
|
수원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com