스포츠조선

"원래는 살이 빠져야 하는데…" 프로 첫 해 맞아? 155㎞ 괴력 피칭, 사령탑도 놀랐다

기사입력 2025-08-30 02:22


"원래는 살이 빠져야 하는데…" 프로 첫 해 맞아? 155㎞ 괴력 피칭,…
27일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.27/

"원래는 살이 빠져야 하는데…" 프로 첫 해 맞아? 155㎞ 괴력 피칭,…
16일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 배찬승. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.16/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "그만큼 준비를 잘했다고 생각합니다."

박진만 삼성 라이온즈 감독은 신인 배찬승(19)의 이야기에 미소를 지었다.

올 시즌 55경기에서 1승2패 15홀드 평균자책점 4.33. 성적도 ?壺爭ち嗤 무엇보다 시즌 내내 꾸준하게 공을 던지고 있었다. 특히 지난 28일 잠실 두산 베어스전에는 최고 155㎞의 공을 던지는 등 위력적인 구위를 뽐냈다.

신인이 한 시즌 내내 꾸준한 모습을 보여주기는 쉽지 않다. 특히 고졸 신인의 경우 체력적으로도 부족한 부분이 있고, 프로와 아마추어의 실력 차이도 존재한다. 아무리 특급 신인이라고 해도 1년 차부터 곧바로 한 시즌을 완벽하게 도는 경우는 많지 않다.

배찬승의 첫 해는 이미 성공적이라는 평가다. 개막 이후 단 한 차례도 1군 엔트리 말소가 없다.


"원래는 살이 빠져야 하는데…" 프로 첫 해 맞아? 155㎞ 괴력 피칭,…
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/
1군 동행만으로도 지치기에 충분했지만, 배찬승은 오히려 계속해서 구속을 올려가는 괴력을 보여주고 있다.

사령탑은 이런 성장세가 기특했다. '재능'도 뛰어났지만, '노력'에 높은 점수를 줬다. 박진만 삼성 감독은 "본인이 그만큼 준비를 잘했다고 생각한다. 아마추어는 주말 야구식으로 일주일에 한 두 경기만 하고 그러는데 1년동안 꾸준하게 이렇게 하면 체력적으로 떨어질 수 있다. 본인이 그런 준비를 잘했다"고 이야기했다.

단순히 구속으로만 판단한 건 아니다. 박 감독이 감탄했던 배찬승의 몸. 박 감독은 "배찬승이는 갈수록 몸이 좋아지더라. 원래는 살이 빠지고 해야하는데 시즌 초보다 몸이 더 좋아진 거 같다"라며 "체력이 안 떨어지게 위해서 여러가지로 준비를 잘하고 있다"고 말했다.


배찬승은 "구단에서 시켜주는 웨이트 꾸준히 했다. 구단 프로그램에 맞춰서 하면 살 안 빠지고 구속도 잘 나오면서 똑같이 유지되는 거 같다"라며 "계속해서 많이 먹으려고 하고 운동을 하고 있다"고 밝혔다.

선배들의 역할 역시 성장에 중요한 요소. 박 감독은 "선배들이 옆에서 조언도 잘해줄거라고 생각한다"고 이야기했다. 배찬승은 "초반에 (백)정현 선배나 같은 학교 선배인 (이)승민이 형, 비슷한 나이대인 (이)호성이 형이나 (육)선엽이 형이 살 빠지면 안 된다고 많이 먹으라고 조언도 해주셨다"고 말했다.

박 감독은 "아마추어 때는 경기수가 많지 않은데 프로는 거의 4월부터 10월까지 경기를 한다. 체력적으로나 정신적으로 힘든 운동인데 잘 이겨내고 있다"라며 흐뭇한 미소를 지었다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"원래는 살이 빠져야 하는데…" 프로 첫 해 맞아? 155㎞ 괴력 피칭,…
27일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.27/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

2.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

3.

'장동건♥' 고소영, 건강검진 후 혼나는건 똑같네…"식습관 안 좋다고"

4.

'6년째 활동 중단' 서우, 사실상 은퇴 선언…"지금은 다른 삶"

5.

'나는솔로' 27기 정숙, 학폭·흡연 논란 직접 해명…"사실 무근, 억울해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

2.

대전 사는 즐라탄의 평범한 일상 [영상]

3.

[오피셜] '대충격' 조세 무리뉴, 페네르바체서 깜짝 경질...세계 최고 명장의 몰락

4.

'최형우가 없다' 최고령 20홈런 달성 직후, 왜?…"위닝하면 빼준다고 했는데"

5.

'겸손하네' 김경문 감독 격려에 꾸벅 인사로 답한 정우주, ML 스카우트까지 매료시킨 9구 KKK[고척 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

2.

대전 사는 즐라탄의 평범한 일상 [영상]

3.

[오피셜] '대충격' 조세 무리뉴, 페네르바체서 깜짝 경질...세계 최고 명장의 몰락

4.

'최형우가 없다' 최고령 20홈런 달성 직후, 왜?…"위닝하면 빼준다고 했는데"

5.

'겸손하네' 김경문 감독 격려에 꾸벅 인사로 답한 정우주, ML 스카우트까지 매료시킨 9구 KKK[고척 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.