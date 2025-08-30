'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에…

|
[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 폭발력을 잃어가고 있다. 시즌 150득점과 55홈런 확률이 점점 줄어들고 있다.
타율 0.278(511타수 142안타), 45홈런, 85타점, 123득점, 90볼넷, 156삼진, 17도루, 출루율 0.388, 장타율 0.607, OPS 0.995, 310루타를 마크했다.
슈와버는 지금까지의 페이스를 적용하면 산술적으로 59개를 칠 수 있다. 필라델피아 구단 한 시즌 최다 기록인 2006년 라이언 하워드의 58홈런을 넘어 60홈런도 바라볼 수 있는 상황이다.
NL에서 60홈런은 2001년 배리 본즈(73개), 새미 소사(64개) 이후 명맥이 끊겼다. 2000년을 전후한 스테로이드 시절을 지나면서 다시는 보기 어려울 것 같던 60홈런은 2022년 뉴욕 양키스 애런 저지가 62홈런으로 AL 한 시즌 최다 기록을 세우면서 21년 만에 재현했다.
슈와버가 60홈런에 도달한다면 NL에서는 24년 만에 나오는 기록이 된다. 전체 홈런 1위인 시애틀 매리너스 칼 롤리(50개)는 산술적으로 60홈런이 가능한데, 양 리그가 나란히 60홈런 타자를 배출할 지도 남은 시즌 관전 포인트다. 더구나 슈와버는 119타점을 올려 양 리그를 합쳐 압도적 선두다. 143타점 페이스로 이변이 없는 한 NL 홈런과 타점 타이틀 획득이 유력하다.
루타는 372개 페이스로 2년 연속 400루타도 어려워 보인다.
오타니는 지난해 역사상 최초로 50홈런-50도루를 달성하면서 411루타를 기록, 2001년 소사 등 4명 이후 23년 만에 400루타 고지에 등정했다. 만약 올해도 400루타에 도달한다면 2000~2001년 토드 헬튼 이후 24년 만에 2년 연속 400루타를 달성하는 선수가 된다.
MLB.com은 '오타니는 현재 372루타 페이스지만, 한 번 뜨겁게 분위기를 타면 400루타 궤도에 오를 수 있다. 150득점도 이론적으로는 안전한 베팅이 될 수 있다'며 '역사상 400루타와 150득점을 올린 건 1937년 조 디마지오(151득점, 418루타)가 마지막'이라고 전했다.
그렇다면 50홈런-150득점-400루타는 누가 마지막이었을까.
역사상 한 시즌 50홈런과 150득점, 400루타는 베이브 루스와 지미 폭스 두 명만 달성했다. 뉴욕 양키스 루스는 1921년(59홈런, 177득점, 457루타), 1927년(60홈런, 158득점, 417루타) 등 2차례 걸쳐 작성했고, 폭스는 필라델피아 애슬레틱스 시절인 1932년 151득점, 58홈런, 438루타 때렸다. 오타니가 통산 4번째이자 선수로는 3번째로 이 대기록에 도전한다.
그렇다면 슈와버의 60홈런-140타점을 충분히 뛰어넘고 생애 4번째 MVP를 확보할 수 있을 것으로 보인다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com