[공식발표] '방출생 신화'는 없었다...장필준-강진성, 키움 한 시즌 못 채우고 또 방출 통보

기사입력 2025-08-31 09:53


사진출처=스포츠조선DB, 키움 히어로즈

[스포츠조선 김용 기자] 장필준과 강진성이 방출됐다.

키움 히어로즈는 31일 팀 재정비를 위한 선수단 정리를 단행했다고 발표했다.

키움은 이날 투수 장필준과 내야수 강진성에 대한 웨이버 공시를 KBO에 요청했다. 내야수 이명기에 대해서는 육성선수 말소 요청을 했다.

장필준과 강진성은 올시즌을 앞두고 키움이 야심차게 영입한 '방출생 듀오'였다. 장필준은 삼성 라이온즈에서, 강진성은 SSG 랜더스에서 지난 시즌을 끝으로 방출 통보를 받았다.

하지만 최근 장필준의 방출 요청 사실이 알려지며 이슈가 됐다. 장필준은 팔꿈치 수술 후 4~5월 복귀가 가능하다는 판단에 4000만원 1년 계약을 체결했는데, 실전을 앞두고 팔꿈치 문제가 100% 해소되지 않으며 1군과 2군을 통틀어 단 1경기도 뛰지 못했다. 장필준은 팀에 도움이 되지 못하는 상황에서 계속 치료만 받는 상황에 부담을 느꼈고, 소속 선수가 아닌 상태로 개인 치료에 몰두하고 싶다며 구단에 방출 얘기를 먼저 꺼냈다. 구단도 장필준을 배려해 결국 웨이버 공시를 요청하게 됐다.

5500만원에 계약했던 강진성의 경우 부상은 없었지만, 올해 4월 6경기를 뛴 뒤 자취를 감췄다. 2군에서도 1할대 타율에 허덕였는데 7월31일 SSG와의 퓨처스 경기 출전 이후 2군에서도 사라졌다. 완전한 전력 외 판정을 받은 것으로 보인다.

한편, 이들과 함께 입단했던 또 다른 방출생 김동엽은 이번 방출 명단에 포함되지 않았다. 오선진은 지금도 1군에서 좋은 활약을 펼치고 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

