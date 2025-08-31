스포츠조선

정신력 끝내주네! 롯데 나균안, 어깨 강습 타구 맞고도 교체 거부! → 오히려 감독이 "무리하지마"

기사입력 2025-08-31 19:19


26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 롯데 선발투수로 등판한 나균안. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 투수 나균안이 엄청난 투지를 보여줬다. 오른쪽 어깨에 타구를 맞고 쓰러졌다가 다시 일어나서 투구를 이어갔다.

나균안은 31일 부산 사직구장에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스전에 선발 등판했다.

나균안은 1-0으로 앞선 4회초, 두산 선두타자 양의지가 친 공을 피하지 못했다. 강력한 타구가 나균안의 우측 어깨를 때렸다. 나균안은 그대로 주저앉았다.

양의지도 화들짝 놀랐다. 1루 베이스를 밟자마자 마운드로 달려가 나균안의 상태를 살폈다. 롯데 코칭스태프도 황급히 나균안에게 달려갔다.

김태형 롯데 감독은 양 손 검지손가락을 돌리며 교체 사인을 줬다.

하지만 나균안은 잠시 숨을 고르고 일어났다. 어깨를 손으로 몇 차례 문지르더니 계속 던지겠다는 의사를 내비쳤다. 나균안은 양의지에게도 괜찮다며 고개를 끄덕였다.

김태형 감독은 "무리하지마!"라고 소리치기까지 했다.

그럼에도 나균안은 연습 투구를 펼치며 몸 상태를 확인했다.


나균안은 마운드를 지켜냈다. 무사 1루에서 박준순과 상대했다.


8일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 6회초 1사 1,2루 나균안이 현원회를 병살로 처리해 위기를 끝낸 뒤 환호하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.08/
다만 결과는 나빴다. 나균안은 6구 승부 끝에 우전 안타를 맞았다.

가슴 졸였던 롯데 벤치도 더는 두고 보지 않았다. 김상진 투수코치가 마운드에 방문했다. 나균안이 롯데 더그아웃을 향해 검지를 세웠다. 한 번 만 기회를 더 달라는 뜻으로 풀이됐다.

김태형 감독은 흔들리지 않았다. 박진으로 투수를 교체했다.

투수교체는 성공이었다.

무사 1, 2루에서 양의지가 3루 도루 실패 아웃으로 잡혔다. 김민석이 번트 모션을 취했다가 방망이를 거둬들였다. 2루에 있던 양의지가 3루 스타트를 끊었다가 2루로 돌아가지 못한 것이다.

박진은 김민석을 삼진, 강승호를 중견수 뜬공 처리했다. 나균안의 자책점도 올라가지 않았다. 나균안은 3이닝 무실점 승패 없이 물러났다.

롯데 관계자는 "선수 보호 차원에서 교체했다. 병원 방문 계획은 없고, 현재 아이싱 중"이라고 밝혔다.


부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

