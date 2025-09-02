스포츠조선

4연패는 막아라! 한화, 엄상백·강재민 등 7명 1군 콜업 → 류현진·이재원 배터리 호흡

기사입력 2025-09-02 15:45


4연패는 막아라! 한화, 엄상백·강재민 등 7명 1군 콜업 → 류현진·이…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회초 한화 선발 엄상백이 아웃카운트를 1개도 잡지 못한 채 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 3연패에 빠진 한화 이글스가 연패 탈출을 위한 선발 명단을 공개했다.

한화는 2일 대전 한화생명볼파크에서 2025 KBO리그 KIA 타이거즈전을 펼친다.

한화는 손아섭(지명타자)-하주석(유격수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-이진영(우익수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-이재원(포수)-이원석(중견수)으로 선발 타순을 짰다.

선발투수는 류현진이다.

한화는 이날 확대 엔트리 시행을 맞아 총 7명을 콜업했다. 엄상백 강재민 장규현 허인서 안치홍 박정현 이상혁을 1군 등록했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

