스포츠조선

3년 연속 PS 좌절, 그래도 전력을 다한다…"큰 틀 그대로 간다" 왜?

기사입력 2025-09-03 02:22


3년 연속 PS 좌절, 그래도 전력을 다한다…"큰 틀 그대로 간다" 왜?
29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기, 키움이 3대2로 승리했다. 설종진 감독대행이 선수들을 맞이하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.29/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "크게 달라지지는 않을 겁니다."

키움 히어로즈는 올 시즌도 가을야구에 탈락했다. 지난 27일 한화 이글스에 패배하면서 5위 진출 가능성이 완전히 사라졌다.

한 시즌 큰 목표 사라졌지만, 키움은 여전히 전력을 다해서 만나는 팀을 상대하고 있다. 지난달 29일부터 31일까지 서울 잠실구장에서 열린 1위 LG 트윈스와의 경기에서는 위닝시리즈를 거뒀다. 3경기 모두 한 점 차 접전. LG로서는 싹쓸이 패배를 당하지 않은 걸 다행으로 생각해야만 했던 경기였다.

2일 인천 SSG 랜더스전에서도 1대6으로 패배했지만, 1회 선취점을 내는 등 5회까지 1-2로 비슷하게 경기를 끌고가기도 했다.


3년 연속 PS 좌절, 그래도 전력을 다한다…"큰 틀 그대로 간다" 왜?
2일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 키움의 경기. 5회 투구를 마치고 김건희와 하이파이브를 나누고 있는 키움 선발 메르세데스. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.02/
설종진 키움 감독대행은 "LG 뿐 아니라 어떤 팀을 만나도 위닝시리즈를 거두면 분위기가 올라간다. 특별히 1위팀이라고 특별한 건 없다. 흔들리지 않고 끝까지 가려고 한다"고 덤덤한 소감을 전했다.

많은 팀의 경우 포스트시즌에서 탈락한 후 선수들이 동기부여를 잃어 급격하게 무너지곤 한다. 혹은 개인 성적에 치중하게 되면서 팀 전반의 경기력이 떨어지기도 한다. 구단 차원에서는 내년 시즌을 준비하기 위해 젊은 선수를 적극 기용하는 등 육성에 초점을 맞출 때도 있다.

반면, 최근 키움은 가을야구 탈락팀이라고 보기 힘들 정도의 저력을 보여주고 있다. 설 대행은 "크게 하는 틀이 달라지지는 않을 거 같다. 8월에 그나마 좋은 성적을 얻었는데 그렇게 한 경기 한 경기 최선을 다하려고 한다"고 강조했다.


3년 연속 PS 좌절, 그래도 전력을 다한다…"큰 틀 그대로 간다" 왜?
27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 패한 키움 선수들이 아쉬워하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/
설 대행은 "야구장에 나왔으면 이기기 위해 야구를 해야 한다. 그 다음에 승패가 기울어졌을 때 신인 선수에게도 기회를 주고 하려고 한다"라며 "항상 선수들에게도 한 경기 한 경기 중요하다. 우리 나름대로 1승 1승이 중요하니 시즌 끝날 때까지 포기하지 말고 좋은 경기를 펼치면서 마무리 짓자고 했다"라며 "선수들도 그렇게 이해하고 가고 있다"고 강조했다.


다만, 시즌 막바지 조금 더 젊은 선수가 기용될 환경은 마련됐다. 외국인선수 루벤 카디네스가 손가락 부상으로 결국 3일 미국행 비행기에 타게 됐다.

설 대행은 "병원 진료를 해서 골절이라는 판단이 나왔다. 3주 진단이 나왔는데 본인이 면담을 통해 여기서 치료를 받기보다는 미국에 돌아가서 치료하면서 개인적으로 운동하는게 편할 거 같다고 하더라. 3주라고 해서 회복을 다 하면 시즌이 끝날 거 같아서 (카디네스가) 원하는대로 하기로 했다"고 설명했다.

자연스럽게 카디네스의 빈 자리에는 젊은 선수가 자리를 채울 예정이다. 기회를 받는 선수들에게는 내년 시즌을 위한 시간이 될 예정. 설 대행은 "주성원이 잘해줬고, 전태현도 외야에서 기회를 주고 싶다"라며 "팀에 주전 선수가 있는데 그들이 있는 자리 외에 골고루 기회를 줄 생각"이라고 밝혔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안정환, ‘여자 둘·남자 하나’ 세 명 동시 연애에 “나 따귀 때려줘” 폭발

2.

'88세' 신구, 심부전증 투병 후 "의사 말 안 믿었다, 건강 자신했는데…"

3.

김종국, 9월 5일 결혼 앞두고 겹경사...'런닝맨' 멤버들 총출동 '축하'

4.

옥주현, 3년전 캐스팅 '갑질 의혹' 털어놓나…"그 사건 말씀하시는 거죠?"(4인용식탁)

5.

정형돈, ♥한유라 임신 고백에 '상상임신' 역대급 말실수…"아직도 담아두고 있다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

2.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

3.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

4.

지옥의 5강 싸움, 매 경기 결승전인데..."안현민, 오늘은 못 뛴다. 내일도 대타" 왜? [수원 현장]

5.

한화 잡고 5강 불씨 되살려라! KIA 선발 명단 공개 → 윤도현 리드오프 출격

스포츠 많이본뉴스
1.

'비싼 유리몸은 필요없어!' 대충격! 김하성 방출한 탬파베이의 확실한 손절메시지, 커리어에 치명적 오점 생겼다

2.

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

3.

[오피셜]'손흥민→이강인' KFA, 11회 연속 월드컵 본선 진출 1억원 포상…5등급 확대→차등 지급, 39명 수혜

4.

지옥의 5강 싸움, 매 경기 결승전인데..."안현민, 오늘은 못 뛴다. 내일도 대타" 왜? [수원 현장]

5.

한화 잡고 5강 불씨 되살려라! KIA 선발 명단 공개 → 윤도현 리드오프 출격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.