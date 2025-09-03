스포츠조선

'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시즌 가치 증명 못하면 또 방출엔딩 볼 수 있다

기사입력 2025-09-03 08:38


'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] 실력과 건강함을 스스로 증명해야만 한다.

김하성(30)이 커리어 최대 위기국면에 서 있다. 탬파베이 레이스와 지난 2월 FA계약을 맺은 뒤 불과 7개월만에 방출당했다. 메이저리그의 대표적인 '스몰마켓 구단' 탬파베이는 어깨수술 후 재활 중이던 김하성의 부활을 기대하며 2년-2900만달러에 계약했다.

그러나 계약 7개월 만에 자신들이 잘못된 결정을 내렸다는 걸 인정하고, 지난 2일(이하 한국시각) 김하성을 손절했다.

그러자 애틀랜타 브레이브스가 마치 기다렸다는 듯 김하성을 영입했다. 조건은 올 시즌 잔여연봉 200만달러와 내년 시즌 계약연봉(1600만달러) 등 총 1800만달러(약 251억원)을 부담하는 조건이다. 빅마켓 클럽 중 하나인 애틀랜타에게 1800만달러는 크게 부담스러운 액수가 아니다.


'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
또한 애틀랜타는 유격수 자원이 약하다. 공격력이 어느 정도 확보되는 유격수가 절대적으로 필요한 팀이다. 때문에 애틀랜타도 마치 복권을 사듯이 김하성을 영입한 것이다. 비록 지금 당장은 타격 실력도 형편없고, 여기저기 아픈 데 투성이지만 머지 않아 2023시즌 내셔널리그 유틸리티부문 골드글러브 수상자의 실력이 돌아올 것으로 기대하고 있다.

이런 배경을 이유로 애틀랜타가 마치 김하성에게 '약속의 땅'이 될 것처럼 바라보는 시각도 있다. 하지만 이건 너무나 순진한 발상이다.

냉혹한 비즈니스 논리가 주도하는 메이저리그에서 '약속의 땅' 같은 건 애초부터 존재할 수가 없다. 오로지 실력과 가치를 기준으로 선수의 입지가 갈리는 철저한 약육강식의 세계다. 좋은 실력을 보여주면 천문학적인 돈과 장기 계약을 안겨주지만, 그렇지 못하면 가차없이 내다 버리는 세계다.

때문에 김하성도 안심할 수 없다. 애틀랜타의 입장이 언제 다시 차갑게 바뀔 지 알 수 없는 상황이다. 때문에 2025시즌 잔여경기를 통해 실력을 입증해야만 한다. 만약 김하성이 올해 잔여시즌 동안에 또 부상자명단(IL)에 들어간다거나 지금처럼 2할대 초반 타율에서 허덕인다면 시즌 종료 후 재방출 또는 트레이드 등의 운명을 맞이할 수도 있다.


이는 애틀랜타가 탬파베이에서 방출당한 김하성을 데려온 가장 중요한 이유와 관련있다. 애틀랜타가 김하성에게 기대하는 건 안정적인 수비만이 아니다. 가장 중요하게 기대하는 가치는 바로 '타격'이다.


'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
유격수 포지션이 바로 올해 애틀랜타 공격의 구멍이었기 때문이다. 시즌 초반 주전 유격수를 맡았던 올란도 아르시아는 타율 0.194에 그치다 방출됐다. 이후 주전이 된 닉 앨런도 공격적인 면에서는 영 신통치 않았다. 127경기에 나와 타율이 겨우 0.221(361타수 80안타)에 그쳤다. 홈런도 치지 못한 채 21타점, 31득점, 8도루, OPS 0.534를 기록 중이다. 앨런을 필두로 애틀랜타 유격수들의 올시즌 합계 OPS는 0.524로 30개 구단을 통틀어 꼴찌다.

결국 애틀랜타가 김하성에게 요구하는 건 수비보다 공격적인 기여다. 애틀랜타는 올해 초 탬파베이가 그랬던 것처럼 '부상이전의 김하성'을 원하고 있다.

하지만 아직까지 김하성은 부상 이전의 모습을 보여주지 못하고 있다. 특히 타격면에서의 부진이 심각하다. 탬파베이에서 지난 7월초 복귀 후 약 2개월 동안 두 차례 IL에 들어가며 겨우 24경기 밖에 출전하지 못했다. 그러면서 타율은 고작 0.214(84타수 18안타)에 그치고 말았다.


'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이건 애틀랜타가 기대하는 모습과은 완전 상반된다. 애틀랜타는 김하성이 적어도 2023년처럼 활약해주길 원한다. 2할6푼대 타율에 7할 중순대의 장타율로 두 자릿수 홈런을 기록하던 모습이다. 이걸 기대하고, 1800만달러의 베팅을 한 셈이다. 김하성으로서는 이 기대감에 부응해야 하는 숙제가 생긴 것이나 마찬가지다.

결국 올해 잔여시즌 동안 애틀랜타에서 좋은 타격을 보여준다면 김하성은 2026시즌 주전 유격수로서 다시 각광받을 수 있다.

그러나 잔여시즌에도 여전히 형편없는 타격에 부실한 피지컬로 허덕인다면, 애틀랜타는 스토브리그에서 김하성과의 동행을 중단하는 선택을 내릴 가능성이 크다. 200만달러는 이미 버린 셈 치고, 1600만달러라도 보전하겠다는 선택을 할 가능성이 크다. 비즈니스 차원에서 보면 이 방법이 합리적이기 때문이다.

때문에 김하성은 잔여시즌에서 지산의 가치를 새로 입증해야만 한다.


'애틀랜타가 약속의 땅? 헛소리' 방출 후 애틀랜타 합류 김하성, 잔여시…
김하성이 애틀랜타 이적 후 첫 경기인 시카고 컵스전에 6번 유격수로 선발라인업에 이름을 올렸다. 사진=애틀랜타 브레이브스 구단 X 계정
마침 김하성은 애틀랜타 유니폼을 입자마자 선발 유격수 기회를 얻었다. 3일 오전 8시40분 리글리필드에서 열리는 시카고 컵스와의 원정 3연전 2차전에 6번 유격수로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 이 경기가 잔여시즌의 시금석이 될 수 있다. 여기서부터 일단 잘 쳐야 한다. 첫 경기부터 삐걱댄다면 김하성의 MLB커리어 자체가 끝나버릴 수도 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

5.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

5.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.