14G 동안 이보다 낮은 적은 없다…'MVP 이름 쓴다' 폰세, 오늘 어…

14G 동안 이보다 낮은 적은 없다…'MVP 이름 쓴다' 폰세, 오늘 어쩌면 대기록이 나온다

기사입력 2025-09-03 11:17


12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 1회 실점 위기를 넘기고 포효하는 한화 선발 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

[스포츠조선 이종서 기자] 최근 14경기에서 보여준 모습만 나오면 된다. 코디 폰세(31·한화 이글스)가 대기록에 도전한다.

폰세는 2일까지 시즌 탈삼진 220개를 기록하고 있다. 앞으로 6개를 더하면 단일 시즌 최다 탈삼진 신기록이다.

기존 KBO 리그 단일 시즌 최다 탈삼진 기록은 2021시즌 두산 미란다가 세운 225탈삼진이다.

폰세의 탈삼진 220개 기록은 1983시즌 장명부(삼미)와 함께 단일시즌 최다 탈삼진 공동 5위에 올라있다.

시즌 시작부터 빠른 탈삼진 페이스를 보여줬다. 데뷔전에서 5이닝 동안 4개의 삼진을 잡은 것을 시작으로, 두 번째 등판에서 7이닝 8탈삼진, 세 번째 등판에서 7이닝 10탈삼진으로 탈삼진 개수를 늘려가며 KBO 리그에서의 활약을 예고했다.

5월17일 대전 SSG 전에서는 8이닝 동안 18개의 탈삼진을 기록해 정규 이닝 기준 경기 최다 탈삼진 신기록을 달성했다. 또한 8월12일 대전 롯데 전에서는 시즌 23경기만에 200탈삼진을 돌파하며 역대 최소경기 200탈삼진의 주인공이 됐다. 이제는 미란다의 28경기 225탈삼진을 넘어 26경기만에 단일 시즌 최다 탈삼진 기록을 노리고 있다.


12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/
월 별, 이닝 별, 좌-우 타자 별 탈삼진의 편차가 크지 않고 꾸준한 모습을 보인 점이 신기록 달성을 앞당겼다. 3~4월 경기 당 8.71개를 시작으로, 5월 경기 당 8.8개, 6월 경기 당 9개, 7월 8.5개, 8월에는 경기 당 9개의 탈삼진을 기록했다. 무더워지는 날씨에도 영향을 받지 않고 매월 경기당 8~9개의 탈삼진을 유지했다. 최근 14경기에서는 모두 7개 이상 탈삼진을 기록하기도 했다.

경기 내에서도 이닝 별로 큰 기복없이 1회부터 6회까지 비슷한 비율의 탈삼진 개수를 기록하고 있다. 1회 탈삼진이 33개로 전체 탈삼진의 15%를 차지하고, 6회에도 31탈삼진, 전체 14.1%로 비슷한 비율을 기록하며 경기 중-후반부에서도 힘이 떨어지지 않는 모습을 보여주고 있다.


또한 좌-우 타자를 가리지 않고 탈삼진을 잡아내고 있다. 좌타자를 상대로 전체 탈삼진의 54.5%에 해당하는 120개, 우타자를 상대로 45.5% 해당하는 100개의 탈삼진으로 좌-우 편차가 크지 않다.


28일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 4회말 한화 폰세가 키움 전태현을 삼진처리하며 이닝을 끝낸 후 발걸음을 옮기고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.28/
다양한 구종을 구사하는 점도 타자들의 타이밍을 빼앗고 있다. 탈삼진 결정구로 총 6가지 구종을 구사했으며, 이 중 직구가 43.2%로 가장 높았다. 뒤이어 체인지업 26.8%, 커브 12.3%, 슬라이더 10.9%, 커터 5%, 포크 1.8% 순이었다.

폰세는 1일 현재 탈삼진 1위뿐만 아니라 16승으로 승리 1위, 평균자책점 1.66으로 이 부문 1위에 올라있어 2023시즌 페디(전 NC) 이후 2년 만의 투수 트리플 크라운에도 도전한다. 사실상 MVP 수상에 성큼 다가가게 되는 셈이다.

KBO는 폰세가 단일시즌 최다 탈삼진 기록을 달성할 경우, 표창 규정에 의거해 기록상을 수여할 예정이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

