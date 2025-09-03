스포츠조선

부상 중에도 든든한 형님, 결정적 홈런 날린 4번타자 안아준 캡틴의 포옹[대전 현장]

2025-09-03


한화 캡틴 채은성이 역전 3점포를 날린 노시환을 힘껏 끌어안으며 기쁨을 표현했다. 대전=허상욱 기자

[대전=스포츠조선 허상욱 기자] '내가 친 것 만큼 기뻐!'

한화 캡틴 채은성이 결정적인 3점홈런을 날린 노시환을 힘껏 안아주며 기쁜 마음을 표현했다.

한화 이글스는 2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA와의 경기에서 21대3으로 승리했다. 한화가 기록한 21득점은 올 시즌 KBO리그 한 경기 최다 득점 기록이다.
스리런포에 환호하는 노시환

짜릿한 홈런 잘 보셨죠? 카메라를 향해 손키스
노시환은 1대1로 맞선 5회말 1사 1,2루 찬스에서 상대 투수 김도현의 초구 129㎞ 커브를 그대로 밀어 우측담장을 훌쩍 넘는 역전 스리런포를 날렸다. 노시환의 시즌 26호 홈런이었다. 노시환은 타구가 담장을 넘어가자 더그아웃을 향해 배트를 내던지며 환호했다.


노시환과 와이스의 더그아웃 홈런 세리머니

두 팔을 활짝 벌린 채 노시환을 맞는 채은성
와이스와 캡틴 채은성이 베이스를 돌아 더그아웃으로 돌아온 노시환을 환한 미소로 맞이했다.

와이스는 노시환과 손바닥을 맞부딪히며 홈런 세리머니를 펼쳤고 캡틴 채은성은 두 팔을 활짝 벌리며 4번타자의 스리런포를 축하했다. 발가락 부상으로 엔트리에서 빠진 채은성은 이날 경기 전 타격과 수비훈련을 소화하며 복귀 준비에 박차를 가했다.


4번타자를 힘껏 안아주는 캡틴

내가 친 것 만큼 기쁘다

이날 경기 전 타격훈련을 소화하는 채은성의 모습




