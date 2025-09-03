스포츠조선

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력전 속 유망주 콜업."차례가 올까." 롯데는 전쟁중이다[수원 코멘트]

최종수정 2025-09-03 20:08

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력…
20일 잠실구장에서 열리는 LG와 롯데의 경기. 선수들 훈련을 지켜보고 있는 김태형 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력…
2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 롯데 노진혁이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력…
20일 잠실구장에서 열리는 LG와 롯데의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 롯데 노진혁. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

[수원=스포츠조선 권인하 기자]갈길 바쁜 롯데 자이언츠가 50억 FA 노진혁을 1군에서 말소시켰다.

롯데는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 원정경기에 앞서 노진혁을 2군으로 내리고 포수 정보근과 외야수 조세진을 1군으로 콜업했다.

정보근은 9월 확대 엔트리에 맞춰 1군으로 올라올 선수였다. 전날 1군에 합류했고, 이날 1군 등록이 가능해 이름을 올렸다.

노진혁은 전날의 아쉬움이 반영된 결과라고 봐야 할 듯. 롯데는 2일 잠실 LG전서 0-3으로 뒤진 9회초 김민성의 2타점 적시타로 2-3, 1점차로 추격했다. 그리고 1사 1,3루서 노진혁이 LG 마무리 유영찬과 승부를 펼쳤는데 아쉽게 3구 삼진으로 물러났다. 안타는 치지 못해도 동점을 만드는 희생 플라이로 바랐지만 노진혁은 유영찬의 공 3개를 모두 헛스윙하고 삼진으로 물러나고 말았다. 이후 한태양의 볼넷으로 다시 만루의 기회가 이어졌지만 롯데는 이호준이 루킹 삼진을 당해 1점차 패배를 당했다.

노진혁은 8월 6일 1군에 올라와 21경기에 출전해 타율 2할7푼8리(54타수 15안타) 1홈런 5타점을 기록했다.

그런데 노진혁 대신 올라온 조세진은 아직은 1군에서 주전급으로 쓸 수 있는 타자는 아니다. 지난 2022년 신인드래프트 2차 1라운드 전체 4순위로 롯데의 선택을 받은 유망주인 조세진은 2022년에 39경기에 출전해 경험을 쌓고 곧바로 상무에 입대해 군복무를 마쳤다. 지난해 퓨처스 올스타전서 MVP에 뽑히기도 했던 조세진은 올해 롯데로 복귀했으나 아직은 잠재력을 터뜨리지 못하고 있다. 1군에서 9경기에 출전해 타율 1할4푼3리(8타수 1안타)를 기록.

퓨처스리그에선 48경기에 출전해 타율 2할9푼7리(165타수 49안타) 5홈런 28타점을 올렸다.


9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력…
14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 9회초 대타로 나서 안타를 날린 롯데 노진혁. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.14/

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력…
10일 부산 사직야구장에서 열린 두산과 롯데의 경기, 롯데 조세진이 타격을 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.10/

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력…
9일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 KIA의 경기. 4회 2루타를 날린 롯데 조세진. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.03.09/
지난 8월 4일부터 23일까지 미국 투수 박준우와 김기준, 외야수 김동현과 함께 미국 워싱턴주 시애틀 소재의 야구 아카데미인 드라이브라인 베이스볼 센터로 날아가 훈련을 했다.


귀국한 뒤 퓨처스리그에서 3경기에 출전해 11타수 5안타, 타율 4할5푼5리의 좋은 타격을 보였다.

그러나 롯데가 치열한 5강 싸움을 치르고 있어 유망주가 출전할 기회를 얻기는 쉽지 않은 상황. 롯데 김태형 감독 역시 조세진의 역할에 대해 다소 조심스러운 반응을 보였다.

김 감독은 "(조세진에게)차례가 갈까"라면서 "지금은 4,5점을 지고 있어도 추격조를 넣을 상황이 아니다. 틀어막아야 한다"며 롯데의 현주소를 말했다. 이어 "어제(2일)도 LG전에 0-3으로 지고 있으면 보통 때라면 정성종 등의 추격조를 올렸을 텐데 김강현을 올려서 끝까지 막았다"는 김 감독은 "지금은 주전들도 웬만해서는 대주자나 그런 상황이 생기지 않는 이상은 바꾸기 쉽지 않다. 세진이한테까지 차례가 갈지는 모르겠다"라고 말했다. 9월이라 확대 엔트리로 인해 야수가 더 추가돼 대타, 대주자, 대수비 요원도 조금은 여유가 생긴 상황. 조세진은 당장 팀의 승패에 결정적인 역할을 할 수 있는 선수라기 보다는 경험치를 올려야 하는 유망주다. 승부가 크게 갈렸을 때나 주전들의 체력 안배를 위해 나올 수 있을 것으로 보인다.
수원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼 로망 최초 고백 "신혼집에 PC방 선물, 무전기로 호출"

2.

'이종혁 子' 탁수, 전희철 딸과 핑크빛 데이트..♥라인 지각변동 ('내새끼')

3.

서장훈, 재산 2조설에 울분 "돈 빌려달라는 연락 쏟아져"

4.

'재혼 5개월차' 이상민 "가위 자주 눌려…TV 뒤에 귀신 본적도 있다" (괴담노트)

5.

유재석, 이효리에 '요가원 개원 축하' 화분 보냈다…대형 야자에 "번창하세요"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

2.

'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심

3.

갈 길 바쁜 KIA, 대형 악재! NC 에이스 구창모 복귀전 낙점 → 재활등판 1군에서

4.

베이스 도는데 8분 걸렸다고?…홈런에 긁혔나, "빨리 돌아" 이 한 마디에 터졌다

5.

'근육의 힘인가' 절뚝이며 들어갔던 '괴물' 안현민 사흘만에 우익수 선발 출전. "100%는 아닌것 같은데..."[수원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

2.

'한국 국가대표' 김민재 그렇게 팔고 싶나...뮌헨, '리버풀 이적 불발' 英 국대 영입 관심

3.

갈 길 바쁜 KIA, 대형 악재! NC 에이스 구창모 복귀전 낙점 → 재활등판 1군에서

4.

베이스 도는데 8분 걸렸다고?…홈런에 긁혔나, "빨리 돌아" 이 한 마디에 터졌다

5.

'근육의 힘인가' 절뚝이며 들어갔던 '괴물' 안현민 사흘만에 우익수 선발 출전. "100%는 아닌것 같은데..."[수원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.